A pesar de la euforia de la afición del Bayern tras ganar 2-1 al Real Madrid en la ida de cuartos de la Champions, Karl-Heinz Rummenigge, miembro del consejo de supervisión y leyenda directiva del club, ha hecho unas declaraciones «realistas» para frenar el optimismo excesivo antes del decisivo partido de vuelta en el «Santiago Bernabéu».

Advirtió sobre el “ruido” mediático

En una entrevista con DAZN, el directivo reconoció que el revuelo mediático actual le preocupa y subrayó que solo manteniendo la concentración podrán avanzar.

«No debemos cometer el error de dejar que se desate ahora una ola de entusiasmo excesivo», afirmó. «Actualmente percibo que hay mucho ruido, y eso, sinceramente, no me gusta».

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Insistió en que el encuentro en Múnich exige una disciplina táctica y mental superior a la de la ida y recordó las duras lecciones de la historia reciente.

El “fantasma” de 2014

Para reforzar su argumento, recordó la semifinal de 2014: el Bayern llegó con optimismo al partido de vuelta tras perder por la mínima en la ida, pero acabó sufriendo una goleada por 4-0.

En la ida, el Bayern dominó y marcó por medio de Luis Díaz y Harry Kane.

Aunque Mbappé recortó distancias, Manuel Neuer evitó la remontada.

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Sobre la dificultad de la competición, Rummenigge añadió: «Ganar la Liga de Campeones en su formato actual, con este nivel de intensidad y calidad, es más difícil que nunca».

El camino hacia «Múnich 2025»

Si el miércoles elimina al Real Madrid, en semifinales aguardará el ganador de Liverpool o París Saint-Germain.

El PSG ganó 2-0 en la ida, pero todos miran a Anfield, donde se definirá su rival en semis.

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