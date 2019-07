Zidane: "Tengo un equipazo, sólo nos falta ganar un partido"

El técnico francés prefirió quedarse con lo positivo a pesar de una nueva derrota pretemporada ante el Tottenhan en la Audi Cup.

Zinedine Zidane dio explicaciones ante los medios de comunicación tras una nueva derrota del en la pretemporada frente al en la semifinal de la Audi Cup que está disputando en Múnich.

"Estuvimos mejor y lo que tenemos que hacer es mejorar cada día. No estoy contento por la derrota, pero hemos estado mejor. El madridista no tiene que estar preocupado, yo siempre soy positivo. Sé que es complicado porque acabamos una temporada difícil y porque la cosa ha empezado difícil. Yo sé que tengo un equipazo. Lo que necesitamos es ganar un partido. Sólo nos falta eso", comentó el técnico en rueda de prensa.

El técnico francés también analizó la gran actuación de Keylor Navas pero no reabrió el debate en la portería: "ha estado muy bien, pero está todo claro. Todos lo tienen claro. Estamos todos en el mismo equipo".

También analizó la situación de la plantilla actual: "Nosotros estamos aquí y los jugadores son estos. No hay que darle más vueltas. Hasta el 31 de agosto pueden cambiar cosas. Yo confió en mis jugadores. Es verdad que los partidos han empezado mal, es verdad. Pero nosotros no vamos a perder la confianza porque el año es muy largo".

Por último, Zidane también aclaró los motivos de la ausencia de Bale, aunque, según desveló Goal se debe a su posible salida y no a una indisposición: "Gareth no ha viajado porque no se sentía, porque no estaba bien. Hablando con los médicos decidimos que no viniera a Múnich".