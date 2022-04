Llega uno de los partidos más esperados de cada temporada, la final de la Copa del Rey de 2022 en la que se medirán el Betis y el Valencia en el estadio de La Cartuja de Sevilla,. El entrenador verdiblanco, Manuel Pellegrini, y la leyenda y capitán, Joaquín, comparecieron ante los medios de comunicación en rueda de prensa sen la víspera del encuentro.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Betis y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

El artículo sigue a continuación

Rueda de prensa en directo de Pellegrini y Joaquín previa a la final de la Copa del Rey 2022 Betis vs. Valencia: declaraciones, vídeo, streaming y TV

Pellegrini: "Tenemos que jugar con la mente fría y el corazón calliente"

Su primera final en España: "Sería un logro muy importante, uno nota la expectativa en la ciudad y lo ansioso que está el hincha del Betis. Sería un gran logro para el club, el cuerpo técnico, la plantilla. Tenemos que demostrarlo dentro del campo de juego".



¿Le incomoda ser favorito?: No me incomoda porque no sé por qué es. Somos planteles parecidos desde el punto de vista presupuestario. Si miramos los puntos en la clasificación si es cierto que le llevamos unos puntos de ventaja. Si somos favoritos, fenomenal, si no el equipo va a jugar igual".



Críticas de Bordalás a sus declaraciones: "No he oído lo que ha dicho Bordalás, cada uno dice lo que cree conveniente. Dije en la última conferencia de prensa que el Valencia tiene un estilo físico y fuerte y el árbitro es el que tiene que verlo. No creo que haya más que eso porque es el estilo del Valencia".

El ambiente y que no juegue en contra: "Si nosotros hemos tenido la posibilidad de llegar a esta final ha sido por el concepto futbolístico que no traicionamos. Tenemos que demostrarlo mañana dentro del campo contra un equipo que tiene otro estilo pero también respetable. Hay que jugar con la mente fría y el corazón caliente para intentar lograr ganar la final".

Planteamiento del Valencia y marcajes al hombre: "La verdad que es difícil de saber pero sí sabemos lo que tenemos que hacer nosotros y tenemos que jugar de la forma que nos ha traído hasta aquí. Lo más importante es el desarrollo de nuestro fútbol y que mañana tengamos un buen día".