El seleccionador atendió a la prensa en Milán, en la previa del encuentro de mañana ante Italia. También Busquets: "Le he dicho a Gavi que disfrute".

La Selección Española ha llegado este martes, a eso de las 13:15 horas, a Milán, donde mañana se medirá con Italia por un puesto en la final de la Nations League. Antes, como previa a ese duelo y al entrenamiento en San Siro, Luis Enrique y Sergio Busquets hablaron en rueda de prensa telemática.

Luis Enrique, sobre Eric Garcia: "Le veo fantástico"

Sin 9 puro: "Siempre he traído a seis o siete delanteros. Se puede llegar al gol de muchas maneras y este sigue siendo el mismo objetivo".

La convocatoria, criticada: "No tengo noticias, no me interesa lo que sucede alrededor. Veo la lista de siempre. El tiempo dirá si he acertado o no".

Los medios: "No leo porque sé más de fútbol que la mayoría y tengo más información. Ninguna de las opiniones que pueda leer que me puede interesar”.

Sergi Roberto: "Le conozco perfectamente, puede jugar en varias posiciones y estoy encantado. Es un grandísimo jugador que ahora le está costando pagar algún plato roto".

Gavi: "Sólo le he visto en un entrenamiento y lo hice con once jugadores. Hoy haremos un entreno prepartido. Le veo muy bien, lo que ya sabía de antemano lo podemos refrendar cada vez que lo vemos en el Barça. Hay que tener tranquilidad y que dentro de unos años pueda cumplir 100 o 150 partidos con la Selección".

Eric García: "Le veo fantástico. No hay jugador de alto nivel que no haya sido criticado y vilipendiado. Y si no lo has sido es que no eres jugador de un gran equipo".

Fabián, Brahim y Luis Alberto, rindiendo bien en la Serie A: "Lo están haciendo genial. Fabián ha venido muchas veces, estuvo en el Europeo. Pero creo que no sería justo decir públicamente lo que no me convence de ellos. Mi labor es encontrar a los jugadores que más se adaptan a lo que pido. Los tres pueden volver o venir. Sigo a muchos, sólo vienen 23".

Sin 9 puro: "¿Quién dice que no vamos a jugar con un delantero centro? A lo mejor jugamos con dos, quién sabe. No tenemos un 9 normal por las lesiones, porque Gerard Moreno y Morata, dos habituales, se han lesionado".

Fútbol más ofensivo de Italia, campeona de Europa: "Quizá sea una pregunta más para Mancini, que ha sido lo suficientemente capaz o inteligente para jugar de esta manera, ha llevado a los jugadores idóneos para esta manera de jugar, que no era la habitual en su país... Siempre hay corrientes de copiar lo que genera éxito, y si hay una era en la que ganan los equipos de Pep (Guardiola), se intenta copiar, aunque sea difícil. A mí me gusta mi idea, nuestro fútbol, que nos acerca a la victoria...".

Busquets: "¿Ruido? No estamos muy pendientes"

Gavi: "Le he dicho que disfrute del momento, que le ha llegado muy joven y es un privilegiado. También el ambiente, los compañeros, lo que quiere el míster..., para que sea más fácil cuando llegue. Si tiene la oportunidad, va a demostrar por qué el seleccionador ha confiado para que esté en la lista".

La influencia de jugar con falso 9 para los centrocampistas: "Es muy variante, depende de la variante de cada jugador, tanto del 9 que juegue como de los perfiles de los interiores. Veremos qué equipo sale mañana y qué sistema utilizamos. Todo varía muchísimo".

Ambición tras una carrera exitosa: "Siempre lucho para competir y ganar títulos. Esta oportunidad nos la hemos ganado. Estamos aquí cuatro selecciones muy potentes, con grandes seleccionadores y jugadores. Nos lo tomamos como un reto, con mucha ambición. Tenemos delante un rival muy difícil, la campeona de Europa, y vamos a usar nuestras armas, la misma idea que en estos partidos y en la Eurocopa. Ojalá salga bien y nos podamos plantar en la final".

Si sabe lo que sale en los medios: "Generalmente, no veo ni escucho nada. Es verdad que alguna vez veo porque me interesa el mundo del fútbol en general y se te puede colar algo".

Ruido alrededor de la Selección: "No estamos muy pendientes. Sabemos lo que es el fútbol en nuestro país, los seleccionadores que hay y todos los programas y diarios que hay, todo lo que llevamos detrás. Sabemos lo que pasa, si no, no seríamos futbolistas y no sabríamos que hacer. Es la decisión del seleccionador, luego en los partidos hemos tenido el apoyo en la ciudad a la que hemos ido. Cuando empieza el balón a rodar, todo queda un poco al margen".

Nivel de la Selección: "El nivel no es bajo, ni mucho menos. Hemos tenido una experiencia reciente muy buena, la semifinal de la Eurocopa y mereciendo más, pero así es el fútbol. Ahora estamos en una Final Four y aquí estamos, junto a tres selecciones muy importantes. El nivel ha sido muy bueno, independientemente de quien haya venido, que eso es decisión del jugador. Esta debe de ser la línea. Tengo entendido que la gente está muy contenta con la Selección. No somos invencibles, pero en líneas generales el nivel está siendo muy bueno".

Críticas a Eric Garcia y a la convocatoria de Sergi Roberto: "No estoy muy pendiente. El que hace las listas es el seleccionador, los que venimos confiamos plenamente en sus listas y en quienes vienen. A partir de ahí vamos todos a una. Entiendo que cada uno tenga su opinión, todo es respetable, pero el que decide es el entrenador y el rendimiento de todos ha sido altísimo en líneas generales, y han sido muchos por suerte o, como ha habido lesiones, por desgracia".

La Final Four, reto o premio: "Tenemos que estar muy orgullosos de haber llegado aquí, pero no queremos que se pare aquí. Nuestras metas siempre tienen que estar al máximo, yendo partido a partido. Estar aquí es una ilusión tremenda. Tenemos que disfrutarlo y vivirlo como una nueva experiencia".

Las palabras de Luis Enrique sobre la Nations League como premio: "Supongo que lo dirá porque llegar aquí es un premio, superando con bastante buena nota un grupo difícil. Jugar una Final Four de una competición nueva es un premio, un estímulo. Nuestro objetivo es competir, ganar e ir a la final del domingo".

La situación del Barcelona: "Suceden muchas cosas porque es un gran club y tiene una magnitud enorme, algunas son positivas y otras, negativas. Para mí es un orgullo siempre venir aquí, un premio. Toca centrarse en lo que tenemos mañana o por delante. Siempre que tengo que estar en cualquier lado, estoy, doy la cara; puedo hablar de todo tranquilamente, pero ahora es momento de centrarse en la Selección".

Capitán del Barcelona y de la Selección: "Estoy bien, con mucha ilusión. Sabemos en qué punto de la temporada estamos, que no estoy al cien por cien, pero como el resto que haya tenido un Europeo. Estoy mucho mejor ahora que en la anterior. El mes que viene tendremos también la clasificación para el Mundial, primordial e importantísima. Y en el Barcelona, igual".

Italia: "Se podía esperar que llegar a este nivel. Tiene un gran seleccionador y grandes jugadores, una idea clara de juego, mucha experiencia... Ha mejorado muchísimo. La Eurocopa que hizo fue muy buena, se merecieron ganar en la mayoría de partidos y se merecieron el título. Mantuvieron bastante gente del mismo bloque. Seguro que va a ser un rival difícil, un partido muy disputado":