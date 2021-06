El seleccionador y el capitán de La Roja comparecen desde Sevilla en rueda de prensa telemática antes de la 'final' ante Eslovaquia.

Falta un día para la primera 'final' de España en la Eurocopa, mañana a las 21:00 horas ('Telecinco') contra Eslovaquia. Con la vista puesta en ese duelo crucial, Luis Enrique y Sergio Busquets, seleccionador y capitán de la Selección, hablan en conferencia de prensa.

Marcos Llorente: "Estoy abierto a que jugadores del perfil de Marcos puedan aparecer en diferentes posiciones".

Renovación: "Estoy tan a gusto y me siento tan importante, y tengo contrato hasta después del Mundial. Viendo como me va, y a mí me va la marcha y el ritmo, y ahora lo hoy, estaría encantado de seguir. Tengo contrato después del Mundial y no tengo ninguna intención de no cumplirlo".

Su cargo: "Si de algo sabemos los entrenadores, es de resultados y objetivos. Espero pasar, además como primeros, pero en el fútbol hay muchas situaciones que uno no puede controlar. Aceptaría y entendería cualquier crítica".

Relación con la RFEF: "No tengo que ahondar más en esta pregunta. No lo voy a repetir. Ya he contestado lo que siento y cómo me siento".

Forzar a algún jugador: "Jamás he hecho eso. Ni en finales. Si no están en condiciones, prefiero que no jueguen. Afortunadamente los 24 están disponibles".