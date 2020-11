Rueda de prensa de Zidane previa al Shakhtar vs Real Madrid de la Champions League: "Hazard está jodido pero no tengo dudas del jugador que es"

El técnico galo compareció ante los medios de comunicación en la previa del duelo entre los blancos y los ucranianos y valoró la lesión del belga.

Zinedine Zidane compareció ante los periodistas en la previa del duelo entre Shakthar Donetsk y . En su conferencia de prensa, el técnico francés desgranó la actualidad merengue y habló de qué espera del duelo ante los ucranianos, que se antoja decisiva para poder conseguir la clasificación para octavos de final de Liga de Campeones. "Es el partido más importante del grupo porque son tres puntos que nos pueden hacer pasar de fase Hay que pensar en eso", aseguró el técnico.

Hazard y las lesiones por estrés: "No. Es muy fuerte. Hazard está jodido, pero las lesiones le están pasando a todos los equipos. Él está fuerte. No tengo dudas de Hazard y del jugador que es. Espero que esté pronto aquí con nosotros".

¿Cuándo volverá Hazard?: "Es una situación complicada para él, pero es una situación que hay que aceptar. Nunca se ha lesionado en su carrera y ahora... Volverá más fuerte".

¿Ha perdido el hambre el Real Madrid?: "Noto el mismo hambre, pero hemos tenido cosas raras. Las lesiones, la pretemporada... Esto influye. Pero las ganas nunca se pierden, nunca se dejan en este club. Los jugadores saben donde están y lo que es jugar en el Madrid. Las ganas las tenemos siempre. Cuando hacemos un mal partido yo nunca lo mezclo con las ganas".

Pide paciencia con Asensio: "Lo que tenéis que hacer es dejar de hablar de que lo que tiene que hacer. Dejadle jugar. Tiene que recuperar la confianza y su fútbol. Ha estado un año lesionado y poco a poco vamos a ver al mejor Marco. Los de fuera, dejadlo".

Su ánimo en rueda de prensa: "No creo que sea diferente. Soy igual. Y no voy a cambiar. Nunca voy a cambiar. Me pueden ver más serio a veces, pero no voy a cambiar".

Irregularidad: "Ahora no encontramos regularidad, pero en el Madrid siempre ha habido momentos de dificultad. En el Madrid siempre hay momentos difíciles pero siempre los superamos".

Lunin: "Estoy contento con él. Está metido en la dinámica del equipo y estoy contento con el trabajo que está haciendo. Está preparado".

Nacho: "Siempre es especial volver a un campo donde has ganado la Champions"

Junto al técnico compareció Nacho Fernández, uno de los jugadores que vuelven a Kiev tras lograr allí ganar la : "Siempre es especial volver a un campo donde has ganado la Champions. Es un campo especial y ojalá nos sirva de motivación".

Su titularidad: "Siempre me he sentido muy importante en la plantilla. Es verdad que no juego siempre como Sergio. Ahora estoy jugando en mi posición por la baja de Sergio, pero estoy preparado para lo que el míster necesite. Sobre la renovación de Sergio espero que renueve porque es muy importante para todos. No me esperaba más. Si de niño me hubieran enseñado esto lo habria firmado. Mi sueño era jugar un partido en el Madrid y llevo más de 200. Todos los enrenadores han contado conmigo. ¿Que me hubiera gustado jugar 50 partidos y no 20 ó 30 cada año? Pues sí, claro. Pero soy un jugador feliz y estoy donde quiero estar".

Hazard: "Es un jugador muy importante y as jugadas que él hace son de máxima potencia. Los rivales sufren mucho con él... Es verdad que no está teniendo suerte y espero que se recupere pronto. Le necesitamos para todo lo que viene".

Irregularidad: "Lo que buscamos es tener una regularidad. Es verdad que ante el Inter vimos una versión muy buena y contra el , sin ser uno de los peores partidos, no ganamos. Tenemos jugadores de experiencia y ganas de tener regularidad para mantenernos arriba. No creo que sea falta motivación. Creo que somos personas y hay días que no tenemos días tan buenos. Este equipo intenta salir a ganar cada partido. Intentamos tener una regularidad".

¿Estudian a los rivales?: "Los rivales nos estudian mucho más, pero el equipo tiene capacidad para sacar esto. Nosotros llevamos mucho tiempo con este entrenador y todo lo que hemos hecho ha sido bueno. El míster siempre nos ha dado datos de los rivales, pero ahora parece que no trabajamos porque no llegan los resultados. Hemos hecho cosas que no ha logrado nadie en este mundo y se decía que no estábamos bien. Vamos a estar hasta el final peleando por los títulos":