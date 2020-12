Rueda de prensa de Zidane antes del derbi madrileño: "El Atleti es favorito, lo está demostrando en el campo"

El técnico francés ensalzó la gran temporada del conjunto colchonero pero se centra en que el Real Madrid haga un buen partido para llevarse el derbi.

Zinedine Zidane compareció ante los medios de comunicación para analizar cómo llega el a uno de los partidos más esperados del año como es el derbi madrileño ante el Atlético que disputan este sábado en el Alfredo Di Stéfano.

Tras los triunfos balsámicos ante y Borussia Moncnhengladbach, el francés sabe que su equipo sigue sin tener margen de error. "Como siempre, hablamos de finales. Es otra oportunidad de demostrar lo que somos como equipo. Sabemos la situación y queremos hacer un buen partido", comentó en rueda de prensa.

El Atleti es favorito: "Seguro, es lo que está demostrando. Lo hace bien en el campo. Son primeros y nosotros ahora lo que nos interesa es lo que vamos a hacer nosotros mañana en el campo".

Más equipos

Simeone: "Al final cada uno tiene sus cosas, cada uno es como es y yo no puedo hacer de otra persona. Cuando he hecho mi curso de entrenador, muchas veces me decían que tenía que ser yo. Cada uno tiene sus defectos y cualidades. Simeone es un gran entrenador y yo hago mi trabajo como puedo".

Canteranos: "Depende de la situación. Hay muchos jugadores que pueden subir y pueden estar. Los jugadores tienen que estar siempre preparados y listos y los chicos de abajo también".

¿Si ganan, vuelven a ser favoritos?: "Nosotros tenemos un partido cada tres días y queremos demostrar el equipo que somos y ganar cada partido. No pensamos en ganar ni nada, somos los campeones del año pasado y queremos defender lo que ganamos el año pasado y estoy convencido de que lo vamos a hacer hasta el final. Queremos hacer un gran partido, habrá dificultades porque hay un gran rival y no pensar en el resultado, son jugadores que son capaces de hacer cosas extraordinarias y pensamos en eso".

Pérdida de confianza en Isco y Marcelo: "Nada, siempre voy a tener confianza en estos jugadores. No han jugado mucho últimamente pero voy a contar con ellos, seguro. Siempre han demostrado los jugadores que son y los que han hecho aquí. Mi trabajo es elegir, ellos están entrenando bien y voy a contar con todos".

¿Le gusta medirse al Atleti?: "El equipo que va a poner el rival y lo que hagan bien tenemos que contrarrestarlo. Es un equipo que compite muy bien y espero eso, nosotros vamos a mirar lo que vamos a hacer y proponer, eso es lo que me interesa".

La explosión de Marcos Llorente en el Atleti: "No me sorprende, es un jugador de alto nivel y que está mostrando otra faceta que no tenía en el Madrid. Sabía que Marcos tenía mucha calidad y me alegro por él".

El artículo sigue a continuación

Vuelven Valverde y Carvajal: "Mañana estarán con nosotros en el equipo, han entrenado con normalidad".

¿Entiende que Isco quiera irse?: "Entiendo que son pocos minutos para jugadores de este nivel pero la situación es esta, es un momento puntual. Lo importante es que ellos entrenan bien, hay muchos jugadores y esto es una complicación para el entrenador para poner un once".

Cansancio: "Cada partido es diferente y tiene su historia. No hemos hecho muchos cambios pero es un momento particular y a lo mejor mañana hay cinco cambios, depende del partido que marca lo que vas a hacer".