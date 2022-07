Rueda de prensa de Xavi Hernández, pretemporada del Barcelona 2022: "Messi se merece una última oportunidad en el Barça"

El entrenador del conjunto catalán atendió a la prensa en Estados Unidos y repasó todos los temas de actualidad.

El Fútbol Club Barcelona se encuentra ajustando detalles en Estados Unidos. Y, desde allí, en plena pretemporada, Xavi Hernández atendió a la prensa y le volvió a abrir la puerta a Lionel Messi. "Se merece una última oportunidad en el Barça", afirmó el entrenador, quien aprovechó para tocar todos los temas de la actualidad azulgrana.

Una posible vuelta de Messi: "Ya dije en su momento. Es una utopía centrarnos en Leo. Me gustaría que no se hubiera acabado la etapa de Messi. Creo que se merece una segunda oportunidad, una última oportunidad, pero eso es el año que viene. Tiene contrato. Me gustaría. Sí".

La llegada de Koundé: "Contento con su llegada. Nos dará mucha salida, fortaleza. Puede jugar de lateral, como Araujo. Eso significa competencia. Significa muchísimo para nosotros. Competencia y rendimiento. Jugará el que esté mejor".

El presente de Piqué: "Está en la misma posición que todos. Todos parten de cero. Jugará el que más rendimiento dé. Cuantas más soluciones tenga, mucho mejor".

Las salidas: "Son situaciones de mercado. Hay que encontrar soluciones. Tienen tiempo hasta el 31 de agosto. Es la suerte o desgracia que tenemos".

Sobre Lewandowski: "Está marcando diferencias aunque no haya hecho gol. Tiene ocasiones porque está siempre bien colocado. Es top".

Jugar con el 3-4-3: "Sí, es un reto para esta temporada. Ya lo hicimos la temporada pasada".

La presión: "El objetivo principal de este año es ganar títulos y yo no lo escondo. Creo que Lewandowski es un gran fichaje. No tengo ningún tipo de problema con la presión".