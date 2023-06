Rueda de prensa de Simone Inzaghi previa a la final de la Champions League 2023 Manchester City vs. Inter Milan

El entrenador italiano reconoce el favoritismo del City pero afirma que su equipo le hace estar muy seguro

El entrenador del Inter de Milan, Simone Inzaghi, ha comparecido en Estambul, en la previa de la gran final de la Champions League que va a enfrentar, este sábado, a su equipo y al Manchester City.

En la rueda de prensa, también han estado respondiendo a las preguntas de los periodistas, los jugadores, Lautaro Martínez, Matteo Darmian y Hakan Calhanoglu.

Declaraciones de Simone Inzaghi.

El Inter llega en buen momento a esta gran final: "Las sensaciones antes de un partido como este son maravillosas. Jugamos bien este tramo final de temporada. Y lo sabíamos, razonábamos día a día y partido tras partido. Ahora estamos saboreando lo que hemos hecho pero no queremos parar".

¿Cómo encaran el partido?. "Jugaremos la final de la mejor manera posible. Es normal que el Manchester City sea el favorito, es el equipo más fuerte del mundo y lo ha demostrado con las pocas derrotas que ha tenido. Necesitaremos corazón y mente. Siempre tendremos que permanecer en el juego, incluso cuando haya dificultades. No estamos relajados y sabemos que tendremos que luchar palmo a palmo. En el campo seremos once contra once y tenemos que jugar nuestras cartas".

Las claves del partido: "El centro del campo será muy importante, pero mañana serán claves las piernas, la cabeza y el corazón. Las piernas serán importantes para hacer una carrera más, la cabeza para estar lúcido en todo momento, mientras que el corazón, en estos partidos, te hace encontrar energías desconocidas".

El Inter está preparado para hacer historia: "Tenemos la oportunidad de hacerlo. Será muy difícil pero lo intentaremos "juntos" que es la palabra que nos ha traído hasta aquí. Haremos lo mismo aquí y juntos queremos ganar. El equipo, el cuerpo técnico y yo estamos tranquilos. La tensión sube porque sabemos lo que representa el Inter para el mundo y nuestra afición que nunca nos ha dejado solos pero trabajamos muy duro. Tengo la suerte de entrenar a un grupo de hombres de verdad, esta plantilla me da una gran seguridad".

¿Cómo está Mkhitaryan?. "Ayer hizo su primer entrenamiento completo después de 22 días. Las sensaciones son buenas y habrá que decidir si ponerlo de inicio o meterlo en el transcurso del partido. No puedo estar seguro al cien por cien pero está mejor. Vamos a ver hoy y luego elegiré".

Inzaghi, un especialista en finales:. Ha ganado las últimas siete: "Tengo la suerte de entrenar a jugadores que saben jugar estos partidos. Hemos jugado muchos partidos importantes. Tenemos gente que sabe manejar los detalles y esos detalles son los que marcarán la diferencia mañana".

La amenaza de Haaland: "Conocemos la fuerza del City y de Haaland. Estará bajo observación especial pero todo el Inter tendrá que limitar a Haaland y al resto del Manchester CIty. Tienen una defensa sólida que ha cedido muy poco.

¿Están preparados para los penaltis?. "Los hemos ensayado todo el año y lo volveremos a hacer hoy"

Vengar a la Roma y la Fiorentina: "Lo siento mucho por ellos que jugaron dos partidos excelentes. Este año, sin embargo, el fútbol italiano ha logrado algo muy importante, es un gran paso haber estado en las tres finales europeas".

Y así, confiando en su equipo y perfectamente conocedor del gran potencial del equipo que va a tener mañana enfrente, se marchaba SImone Inzaghi, un entrenador que está a apenas 24 horas de dirigir el partido más importante de su carrera.