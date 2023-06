Rueda de prensa de Pep Guardiola previa a la final de la Champions League 2023 Manchester City vs. Inter Milan

El entrenador del Manchester City habló en rueda de prensa antes de la final de la Champions League ante el Inter de Milan

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha comparecido en Estambul, en la previa de la gran final de la Champions League que va a enfrentar, este sábado, a su equipo y al Inter Milan.

Declaraciones de Pep Guardiola

Su éxito. "¿Mi éxito? Tener a Messi en el pasado y a Haaland ahora. Y no estoy de broma, es la verdad. Para sacar lo mejor de ellos, hay que dejarles claro que solos no pueden hacerlo todo. Cualquier entrenador que haya tenido éxito en el pasado es porque ha tenido jugadores fuertes. Ningún entrenador ha marcado nunca un gol".

Fútbol italiano. "Los equipos italianos con el 0-0 piensan "estamos ganando", pero no están ganando: es el 0-0".

Favoritismo. "¿Somos súper favoritos mañana? No controlo las opiniones de la gente sobre los partidos, solo me concentro en lo que tenemos que hacer".

Haaland y su mal momento. "Si tienes dudas sobre el gol de Erling, eres una persona muy solitaria... Él estará listo para ayudarnos a ganar la Liga de Campeones mañana".

Final perdida contra el Chelsea. "Me gustaría decirte qué lecciones aprendimos de aquel día, pero no las sé. Este es un partido diferente, dos años después y con jugadores diferentes. El plan de hace dos años contra el Chelsea no funcionó y la gente dice que tomé las decisiones incorrectas. Tengo un plan para mañana y si ganamos será un buen plan".

Inter de Milan. "La manera en la que juegan es un peligro, la presión alta. Onana es un gran portero, la aportación de Bastoni en el flanco izquierdo... La calidad con la que conectan con los delanteros, los pases extra... Tenemos que defender esas conexiones, con la pelota, tratando de atacar. Será difícil contra una defensa de cinco, pero tendremos que encontrar una solución efectiva".