Simeone: "Nunca vi un ambiente como este, ahí empezamos a ganar"

El Cholo analizó la victoria rojiblanca en la ida de octavos de Champions frente a los reds (1-0)

Diego Pablo Simeone compareció ante los medios tras el encuentro de la ida de octavos de final de la entre el y el con triunfo rojiblanco (1-0, gol de Saúl)

Un Liverpool sin disparos a puerta gracias al bloque

Cuestionado porque el Liverpool no tirase a portería por primera vez desde hacía dos años dijo que “el Liverpool tuvo ocasiones importantes que aunque no fueron entre los palos fueron buenas. Tienen jugadores buenos en todas las líneas. Nuestro equipo hizo un gran trabajo como bloque”.

En la rueda de prensa incidió en las declaraciones que había hecho a Movistar y agradeció a la afición el apoyo diciendo que “el Atleti empezó ganando el partido cuando llegó al campo y se encontró ese ambiente”. Aseguró que “nunca he visto nada semejante desde que estoy en este club”.

El entrenador del Atlético dijo que “no es la mejor noche porque no te da títulos pero es de las noches que nadie olvida. Es emocionante”

Lamentos por no sentenciar con los contraataques

El Cholo analizó que “empezamos bien con el gol y nos llevaron atrás, pero entendimos que también se puede defender así”, no obstante lamentó que “no estuvimos finos en los contragolpes para sentenciar el partido”.

Simeone dijo que “la palabra que me viene es tranquilidad, cuando trabajas en equipo se puede. Claro que se puede. Respondió con un gran encuentro de los delanteros y si hoy entendió que había que defender abajo lo hizo, al igual que ante el se entendió que había que hacerlo arriba”.

¿Tirar la Liga y centrarse en la Champions?

Cuestionado sobre si es momento de aparcar la Liga y buscar la Champions aseguró que “nunca dejamos la Liga a un lado para centrarnos en la Champions. Cuando ganamos la Liga jugamos la final de la Champions, cuando salimos segundos ganamos la . La mejor manera de sentirse fuerte es ganar lo que vaya delante. Ahora toca el ”.

Alabanzas para Lodi y Vrsaljko

Elogió a Lodi diciendo que “sé que puede dar lo que dio. Hoy no lo saqué y para dar lo que dio hoy tiene que pasar por lo que ha pasado. Para ganar todos los días tiene que hacer como hizo hoy. Puede hacerlo, y aunque en momentos me odie (risas), seguro que me acabará queriendo”.

Lo mismo hizo con Vrsaljo del que dijo que “respondió desde el corazón tras mucho tiempo sin jugar”.

Sin pensar en Anfield

Es difícil ganar de visitante, en casa los equipos se hacen fuertes y es difícil la regularidad. ¿Qué pasará cuando tengamos que viajar a ? Ya veremos, queda mucho. Ahora no pensamos tan lejos, cuando se acerquen las fechas del partido contaré cómo se sintió”.

Saúl tiene olfato de goles importantes

Tampoco se olvidó de Saúl, autor del gol: “Es capaz de todo si él quiere. Jugó donde se siente más cómodo y tiene el olfato de goles importantes. Eso es un don”.

Sigue creyendo en Lemar y explica su alineación

Claro, había un partido que era poner a Lemar. Sigo creyendo en él y confío en sus características. Tuvo que salir por una contractura, es un jugador diferente de los que tenemos. Creí que podíamos generar algo más en esa banda izquierda y tener algo diferente a los cuatro medios. Luego buscamos las piernas de Llorente y dejamos los 15 minutos para el regreso de Costa, algo que el equipo notó”.