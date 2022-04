Rueda de prensa de Rubiales sobre la Supercopa de España en Arabia Saudí con la empresa de Piqué

Por Jorge C. Picón - Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, se enfrenta a los medios por primera vez después de que El Confidencial publicase audios y documentos mostrando sus negociaciones con Piqué para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. Un caso que está generando mucho revuelo entre la opinión pública y que muchos consideran de poco ético. El directivo dará hoy las explicaciones pertinentes después de que Piqué diese las suyas ante la prensa el pasado lunes.

En las últimas horas también se ha publicado que la RFEF tenía una oferta de Qatar más beneficiosa en lo económico y sin penalización si iban Madrid y Barcelona, pero la misma no incluía la comisión para la empresa de Piqué. También ha salido que el jugador del FC Barcelona pidió a Rubiales que presionase para que poder ser convocado a los Juegos Olímpicos de Tokio, algo a lo que el presidente accedió. Un nuevo capítulo que podría no ser el último, y es que El Confidencial apunta a que hay más información que saldrá a la luz.

Luis Rubiales

Exposición de Luis Rubiales. "Bienvenidos. Tengo una gran indignación por todas las falsedades que se están diciendo y un enfado importante. Tengo que explicar que si salgo hoy y no antes es porque el contrato con Arabia Saudí esta atado a la confidencialidad. Después de que nos dieran permiso, era el momento de convocarles y dar un explicación. Suelo ser breve, pero hoy me demoraré más porque se han dicho muchas cosas y pocas o ninguna es verdad. La gestión desde que dirigimos es transparente, honesta y beneificiosa para la RFEF".

"No he tenido una sola semana en estos cuatro años sin insultos, querellas, inhabilitaciones. Avalanchas continuas contra mi figura. Es verdad que están siendo más de lo habitual es esta. Tengo acumuladas más de 25 querellas. Una campaña continua de erosión y desgaste. Incluso algún informe que hemos hecho aseguran que los medios de comunicación suben las noticias acorde a la negatividad. Mientras más negatividad, más arriba"

"Respecto a la Supercopa, no me ha generado ninguna sorpresa, pero todo lo que hemos hecho se ha publicado. El contrato que se ha publicado para esta temporada no vale, ya no es el que rige esta operación. En 2020 se aprobó una nueva relación que será de diez años, que permitió que Arabia pagase 40 millones de euros sin ni siquiera viajar allí, jugando en Andalucía. Ahora, aparece un contrato que ni siquiera está vigente"

"Kosmos, empresa intermediaria, nos ofrece un cambio de formato, que yo ya propuse durante mi mandato. Empiezan a trabajar ellos y otras personas. Hemos hablado con Qatar, con China, con Arabia Saudí... Incluso con África. Cuando llegan a la negociación se les dice que si hay cualquier tipo de comisión será entre Kosmos y Arabia Saudí, que la Federación no iba a pagar nada. Son 400 millones de euros para el fútbol español. No hay mucho más que contar. Aquí se ha votado, en asamblea, sin ningún voto en contra".

"Parece ser que esta operación es legal. Si todos estamos de acuerdo, es una explicación que me ahorro. Ahora, vamos a lo ético. Mire, cada uno tiene su propia moral. En la RFEF tenemos tres filtros y hemos pasado tres antes de firmar este acuerdo. Con respecto a Piqué, yo he luchado toda mi vida por que lo futbolista se retiren y no se queden sin nada. Ojalá haya futbolistas como Piqué que son empresarios. Es lo que queremos, que estén más formados. Tenemos a los responsables de buen gobierno que nos dijeron que si la relación económica es entre Arabia Saudí y Kosmos, no hay ni que hacer la consulta. Por tanto, si nos dicen que no hay conflicto de intereses, es que no lo hay".

"El Confidencial vuelve a mentir diciendo que el comité ético hace un informe que nos invita a no ir a Arabia Saudí. Es mentira. Es más, nos invita a ir. Se ha creado una liga femenina por la RFEF. Para que haya público femenino en igualdad con los hombres, que cuando llegamos no había ni baños para mujeres"

"Hemos estado allí con el actual embajador y con el anterior y nos felicitaron. Somos uno de los países más importantes en exportaciones en Arabia Saudí. Son cientos de empresas las que tenemos negocios allí: Inditex, Navantia... ¿Es que es bueno que vayan ellos y es malo que vaya el fútbol?"

"Hoy ha aparecido el contrato de Qatar y es falso. Es un acuerdo por 33 millones, que se quedan unos 30, que tenía que ser validado por un órgano en un tiempo y no lo validaron. Esto lo conoce el periodista porque se lo explicamos".

"Lo primero que vamos a hacer es exigir la rectificación de las noticias falsas. El titular de la primera noticia ya es falso. Yo no pacté nada y, además, que entrecomillan una frase de Piqué de una comisión que no aceptamos porque en vez de 25 llegaron 40. La RFEF y su presidente no se han llevado nada. Los italianos han ido a Arabia por 7 millones y nosotros por 40".

"Yo no cobro comisiones ni legales ni ilegales. Yo tengo una estructura salarial con un sentido. Hay varios modelos: en LaLiga, el presidente tiene un gran salario fijo y uno pequeño variable. El otro modelo, que fue el aprobado en la asamblea, es un sueldo menor que crecía acorde al trabajo. Cuando llegué la RFEF generaba 146 millones de euros y ahora genera más de 400. Y eso es un trabajo de mi equipo y mío"