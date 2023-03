Rueda de prensa de presentación de Mendilibar en el Sevilla en directo: vídeo, dónde ver por TV, streaming y en vivo online

El técnico comparece por primera vez en su presentación como nuevo entrenador sevillista tras sustituir a Jorge Sampaoli.

El Sevilla Fútbol Club tiene nuevo entrenador. El club de Nervión anunció este martes la destitución de Jorge Sampaoli y el club de Nervión ha cerrado la contratación de José Luis Mendilibar como nuevo técnico hasta final de la temporada para tratar de sacar al equipo de la pelea por el descenso.

El vasco dirigió el pasado martes su primera sesión de entrenamiento y este miércoles ofrece su primera rueda de prensa en su presentación en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Primeras sensaciones: "Los primeros dos días han sido frenéticos, de llegar, firmar, entrenar ayer, hoy, venir aquí… sin tiempo para nada. Tengo un montón de whatsapps que tengo que contestar. Encantado de estar en un gran club, con grandes jugadores, y de que me hayan elegido a mí. La verdad es que, con muchas ganas".

Objetivos y un contrato corto: "El objetivo es ir partido a partido, tenemos la suerte de que hay 10 días antes del primer partido que es el Cádiz y ese es el primer y único objetivo. Preparar al equipo para ganar allí. Como yo, hay cuantos entrenadores que no entrenaban, deseosos de poder entrenar, y más si te llama un gran club, como ha sido el Sevilla. Ante eso es difícil decir que no. No creo que haya tantos que puedan decir eso. Hemos firmado hasta final de temporada, nos iremos conociendo mejor, para qué vas a firmar año o dos años y medio, vamos a ver cómo terminamos. Podemos terminar con unos grandes resultados y por lo que sea no compaginamos bien, pero por lo que sea no merece la pena quedarse. Si las cosas salen bien, es fácil llegar a un acuerdo para seguir".

Claves: "No hay, nos tenemos que conocer. Vengo con una idea pero tengo que saber de que píe cojean. Tenemos diez días para conocernos mejor y competir. Vamos a tener que poner esfuerzo. El equipo y el club tiene una historia reciente de estar arriba y tenemos que ir partido a partido sin volvernos locos. Vamos a pensar en Cádiz y a partir de ahí competir, correr, pelear y ser mejor que el rival para ganarles"

Diagnóstico: "Son circunstancias pero siempre hay un año malo. El diagnóstico lo hacemos internamente. He tenido tiempo de ver sus partidos y a sus jugadores. Traigo ideas y grandes jugadores a los que tengo que subir la autoestima y hacerles ver lo buenos que son y en el gran club que están. Nos tenemos que ayudar y creer en nosotros mutuamente".

Lucha por el descenso: "Lo miramos y lo vemos todo parecido. Hay ocho equipos en tres puntos, da igual estar el 19 que el 14. Tenemos que pensar en una cosa. Sin volvernos locos, pensar en el primer partido, el del Cádiz, un club que está como nosotros. Ellos están acostumbrados, están año a año en esa situación, el Sevilla es la primera vez de los últimos años. Mentalizarlos de que es así y tenemos que salir de esta. Luego ya se verá. No podemos pensar que somos mejores sin pelear y sin jugar, tenemos que correr tanto y seguro que así podremos ganar los partidos".

Simplificar el fútbol: "Cada uno habla como sabe. Todas las formas son buenas. Te tienes que hacer entender, el jugador tiene que entender lo que comentas y dices. Para unos sencillo es una cosa y para otros es otra. Tengo mi forma de comunicarme y no creo que la vaya a cambiar. Si estoy aquí es porque los que me han contratado piensan eso. Tengo mi forma de hacer las cosas y voy a continuar con ellas".

Europa League: "Cuando llegue habrá que afrontarla pero el club es un el más grande de esa competición y es respetado. No lo vamos a tirar y van a tener que ganarnos. Estoy convencido de que respetan al Sevilla".

Jordán: "Vamos hablando poco a poco. No hemos tenido mucho tiempo pero vamos a hablar en estos días con los jugadores y la gente del club para conocernos y saber. Tengo muy buena relación con Joan y cuando llegó al Eibar era un centrocampista ofensiva que tenía que currar más y ahora es un centrocampista más defensivo por las lesiones pero hay muchas cosas que le han hecho cambiar. Tenemos que acoplar a todos y recuperar a la gente que está lesionada".

Ilusión por el Sevilla: "Llevo más de 400 años en primera… perdón, 400 partidos. Perdón, tengo muchos, pero no tantos. Hasta ahora me ha tocado lidiar con equipos que en principio pelean por otras cosas, pero hay muchos más entrenadores como yo, con la posibilidad de entrenar al Sevilla, y me han elegido a mí. Como me han dicho el presi, el vice y Monchi, no es que fuera primero uno y después yo. El sentimiento mutuo fue claro, eliges venir al Sevilla. Es un gran club, y ya, hay muy pocas cosas negativas para decir que no. Ninguna, por eso estoy aquí. Sobre todo porque pienso que lo vamos a sacar adelante, hay muy buenos futbolistas, lo han demostrado y hay que sacar la vena buena de ese futbolista. ¿Cómo? En los entrenamientos lo veremos. Lo principal es el día…".

Mejorar en defensa: "Tratamos de hacer las cosas bien y marcar más goles que el rival. Cada entrenador tiene su librillo de qué es jugar bien, será más fácil ganar si no nos meten muchos goles y no necesitamos meter cuatro goles para ganar pero el objetivo es ganar. Hay que empezar a meter goles desde arriba y también desde abajo para poder ganar cada partido".

Su idea: " La idea no hay que imponerla por narices. La tienen que entender los jugadores y tendremos que hacernos entender. Los jugadores tiene que ir contento al día a día y que le guste lo que ve en el entrenamiento. Llegan datos de todos lados en estos días y hay que poner orden en esos datos. Cuesta ganar aunque conozca las debilidades del rival. Puedes preparar la estrategia y la salida de balón y que después un remate va al palo o va a gol. El fútbol tiene muchas más cosas además de ideas. Tenemos que estar mentalmente fuertes".

El vestuario que se ha encontrado: "El mensaje del primer día no es fácil. Durante el entrenamiento, más menos, no paro, no callo, ya te cogen la onda de lo que vas queriendo hacer. Tenemos mucho tiempo, diez días, entre comillas, aunque hay mucha gente fuera por las internacionalidades. Tenemos 10-11 jugadores para poder entrenar y que entiendan las cosas. No es fácil llegar y jugar en tres días. Lo único es que las cosas vayan fluyendo, iremos día a día corrigiendo cosas, y tendrán que cogerlas poco a poco. Es difícil llegar, cambiar y que vaya bien. Para eso estamos, al pie del cañón y comerles un poco el coco".

Ilusión de seguir más allá de junio: "Sí, por supuesto. Para tres meses y medio, pero con la ilusión de que las cosas van a salir bien y luego llegar a un acuerdo para poder continuar. Que se les vea contentos a ellos y se me vea a mi también. Vienes con un contrato corto con la esperanza de que podamos alargarlo, por su puesto".

Ganarse al vestuario: "Es fundamental que crean en mí y yo en ellos. Creo que tienen capacidad para hacer lo que les voy a pedir. Lo que veo cuando les miro a la cara es que las sensaciones son buenas. Es importante la creencia de unos en otros".

Su etapa como columnista: "Las reflexiones las hago porque las tengo. Cuando estás fuera tienes tiempo para ver el fútbol de otra forma y analizar en cada momento con más tranquilidad y lo haces de todos los equipos que ves y conoces nuevos jugadores y eso también es importante. He estado al píe de cañón en todo momento".

Futbolistas buenos: "Creer, creer y creer. Que crean, ese es el trabajo. Van a cambiar cosas, poque somos diferentes, nada más que por eso. Eso que se va a cambiar, esas diferencias, a ver si las ven, comprenden y entienden. Cuanto antes, mucho mejor. Creo que les va a gustar el día a día, que eso es importante, porque vienen con más ánimo. Es como vosotros, si estáis jodidos en la redacción con el cabrón del jefe que tengo… si vas con ánimo vas mejor".

Conexión con una afición del sur: "Exigentes son todas. Todas todas. Cuando llego al Éibar, la gente estaba super contenta porque estaba en Primera. SI bajamos no pasa nada. Hostia si bajamos. Se enfadaban cuando el equipo no jugaba bien. Si te acostumbras a lo bueno, cuando viene algo malo la gente se enfada. Están en su razón, las diferencias hoy en el futbol… las aficiones son exigentes casi todas. El fútbol se ha universalizado, hay gente de todos sitios aquí y arriba. Cambia el tiempo nada más. Depende de a lo que llames mejor”.

Monchi: "Lo que aporta Mendilibar nos va a venir bien"

Mendilibar: "Lo ha dicho varias veces. No es por una cosa, no voy a discutir, tiene mas de 400 partidos en Primera, ha entrenado en muchos equipos, importantes, todos con argumentos y objetivos que conseguir. Las virtudes que tiene es lo que hemos buscado, no solo el orden. Es una más, pero no se ganan partidos solo con eso. Analizando los problemas que puedes tener el equipo, una vez que lo tienes localizado, hay que buscar la solución, y creemos que es lo que nos puede aportar José Luis. Cosas que nos va a venir bien para afrontar la recta final, no solo en LaLiga, sino también en la Europa League".

¿No eligió él a Sampaoli?: "Hay un comité de dirección y cada uno ponemos encima de la mesa nuestras opiniones y se debaten y se discuten. No existe que Sampaoli fuera elegido por uno o por otro. Queríamos que Sampaoli nos llevara a buen puerto como ahora queremos que sea José Luis. Este club ha crecido a través de la discusión para intentar encontrar las mejores soluciones".

Debilidad económica para el próximo mercado: "¿Te imaginas que estoy pensando ahora mismo en la plantilla del año que viene? Buscaremos soluciones, como la hemos buscado en el pasado. Estamos todos centrados en el presente, que es complicado. Seguro que buscamos soluciones para paliar estos gastos que no estaban previstos”.

Priorizar LaLiga: "La falta de experiencia en Europa se compensa con los 400 partidos en la élite. No entiendo que por tirar la Europa League vayamos a conseguir la salvación. Tenemos que competir en cada momento con la mejor predisposición. Este club no ha crecido desde la dejadez, ha crecido desde la ambición".

Nuevo estilo de juego: "Hemos localizado algunos problemas dentro del equipo y hemos buscado una solución, que pensamos que es José Luis. No hay más análisis que buscar una solución a una situación difícil".

