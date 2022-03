Rueda de prensa de Luis Enrique y Pedri antes del España-Islandia: Selección Española

Por Jorge C. Picón - Luis Enrique y Pedri comparecen ante la prensa en el día previo al partido amistoso contra Islandia en Riazor. El entrenador y el jugador del FC Barcelona analizarán la actualidad de la selección, donde se respira un gran ambiente después de la victoria ante Albania y la fiesta que se vivió en Catalunya. El entrenador, además, dará la cara de nuevo después de las dudas que se han generado respecto a su continuidad tras el Mundial de Qatar. Por parte del '10' de la selección, su papel actualmente es de líder, y será una de las figuras más importantes del equipo en la Copa del Mundo que comienza en noviembre.

Luis Enrique

Pedri. "La primera vez que lo ví fue gracias a una aplicación, cuando estaba en Las Palmas. Vi los cortes de sus intervenciones en un partido. Ví cosas especiales. ¿Qué puede mejorar? Todo. Puede y va a mejorar porque tiene la mentalidad adecuada. Y una familia adecuada. Su nivel deportivo va acorde a su nivel personal. Hay que dejarle que vaya creciendo. Comete errores, es normal, pero hay que aceptarlos y seguir creciendo".

Último partido. "Suele pasar que cuando acabas un partido estás condicionado por los que has visto. Piensas que ha estado mal el partido. Luego lo ves y cambia. La primera parte no estuvimos tan acertados porque los rivales se encierran atrás y están frescos. En la segunda se decantó más hacia nuestro lado. Respecto a los centrales, si hay un problema defensivo es de los once que jugaron, no de un jugador. Y le hacen daño a todas las defensas. Y nosotros somos de los equipos a los que menos les generan".

Continuidad. "Es repetirse. Os lo repetí muchas veces. El que dude de eso... En Qatar estaré con España y veremos lo que pueda venir. Me hace tanta ilusión que no hay otro cargo que me apetezca más que representar a mi país con esta selección en el Mundial"

Convocatoria. "Si hacéis un poco de estudio, si ves los precedentes, puedes intuirlo. Pero los planes cambian muy rápido. Hay lesiones, problemas... El plan cambia y tienes que estar preparado. Ojalá se sumaran más jugadores"

Juego robótico. "Es un análisis que debería analizar Cesc. El nuestro no es así. En mi caso las condiciones físicas no nos importa la edad o el físico. Si fuese así, Pedri no jugaría ni un minuto con nosotros. La primera condición que se busca en la selección es el talento. Acompañado de condiciones, pero con talento"

Rivales. "No los he escogido yo. Estoy abierto a lo que la RFEF pueda conseguir. Si nos consigue de mejor nivel, perfecto. Si son inferiores, perfecto también. Como el otro día contra Albania".

Gallegos. "No lo sé... Tampoco hay asturianos. No es una cosa que mire. Iago ya nos acompaño y Brais es un jugador que ha entrado. Solo puedo traer a 23. Siempre es difícil".

Valorado. "No me siento revalorizado. Estoy como siempre. Estoy donde quiero estar".

Busquets. "No es insustituible. Ningún jugador lo es. Pero todos somos conscientes de su importancia en el equipo. Queremos que llegue a las mejores condiciones a los partidos de junio y que luego sea el capitán de la selección. Los jóvenes necesitan ejemplos, y Busi o Alba o Koke ejercen ese rol. Y por su nivel futbolístico"

Ferran. "Nos aporta derborde. Trabajo con y sin balón. Es asistente. Tiene gol (aunque no es un nueve puro). El gol es tarea de todos. En ese sentido, Ferran está aportando mucho"

Sustitutos. "Entiendo cualquier postura".

Islandia. "Arnau no va a debutar. Por el resto, lo que tengo en cuenta es no sobrecargar de minutos a los jugadores. Cuando acabe la temporada vamos a tener partidos de Natios League. Voy a cargar poco a esos jugadores"

Riazor. "Tengo muchos recuerdos. El estadio está precioso. Aquí sufrimos mucho. Es una ciudad de fútbolque espero que mañana pueda revivir esos años de triunfo"

Luis Enrique jugador. "No estaría en la selección. He visto partidos de mi época y no puede haber más lentitud. Haciendo el análisis, no se lo quiero enseñar a mis hijos. Yo pensaba que tenía ida y vuelta, pero no tengo nada. Ha mejorado todo mucho"

Eric García. "Nos aporta salida de balón, que sean agresivos sin balón, que nos genere superioridad... Han de saber darnos continuidad, filtrar pases... Es una de las posiciones más complejas. Incluso cuando estaba en el City no contaba mucho y confiábamos en su evolución. Ahora en el Barça lo está demostrando"

Preparación de partidos. "Siempre analizó nuestros partidos que los del rival. Porque cuando juegan contra nosotros, cambian. Me centro en qué tenemos que hacer y mejorar. Y en darle las herramientas a los jugadores necesarias"

Pedri

Importancia en el equipo. "Soy consciente, pero tengo que quitarme peso de encima. Es más importante el equipo que un jugador"

Riazor. "Sí, es un gran estadio. Como en Barcelona, espero que el ambiente esté igual. Espero algo como Albania, que nos puso un partido muy difícil"

Xavi e Iniesta vs. Pedri y Gavi. "Ojalá podamos hacer lo mismo, pero Xavi e Iniesta son dos de los mejores jugadores de la historia de la selección y es muy difícil. Con Gavi tengo una relación espectacular. Le veo más que a mi familia. Tiene un potencial muy bueno"

Coruña. “Tengo muchas ganas del partido de mañana. Si es como en el aeropuerto, va a ser una locura. Espero disfrutar del partido”

Iniesta. “Es un orgullo que te comparen con tu ídolo. Pero es muy complicado llegar a lo que hizo él. Es una locura lo que hizo. Me lo tomo como una motivación”

Nº10. “Cuando llegas, te dan a elegir. Lo vi libre. En la Eurocopa tuve el 26 y no lo pude escoger. Lo han llevado jugadores importantes, pero no me pesa. Intento estar tranquilo y jugar como sé”

Personalidad. “Intento estar tranquilo. Mi familia me ayuda para ello. Estoy agradecido porque me han preparado bien para todo lo que ha venido”.

Luis Enrique. “Luis significa mucho para este grupo. Hace que todo esté correcto. Nos ha ayudado mucho y espero que se quede mucho tiempo”.

Valerón. “No hemos hablado de Riazor, pero sí de fútbol. Es un jugador que era una auténtica locura. Es una magnífica persona y hablando con él aprendí mucho”

Retos. “Todo ha pasado muy rápido. Hace dos años estaba en las palmas y ahora estoy en la selección y en el Barcelona. A veces pienso en casa que es una locura”

Líder. “No tengo esa virtud. No me veo como un líder de nada. El grupo depende de que estemos unidos”