Rueda de prensa de Luis Enrique en la Selección España hoy: vídeo, dónde ver en directo por TV, streaming y en vivo online

El técnico comparece tras la derrota del combinado español en La Romareda frente a la selección suiza.

Luis Enrique Martínez, entrenador de la Selección de España, atendió a los medios de comunicación después del partido que La Roja disputó ante Suiza en La Romareda, en la que el combinado español cayó por 1-2 con tantos de Akanji y Embolo para el conjunto suizo, y de Jordi Alba para los españoles.

Luis Enrique

"El partido empieza con la intención de siempre pero el rival ha presionado muy bien, y es muy fuerte y con poderío físico, y eso nos ha impedido hacer nuestro juego. Nosotros tampoco hemos podido estar precisos, nada de lo que hacíamos durante la semana. Además, en cuanto hemos empatado, hemos recibido el segundo. Es lo que tiene el fútbol".

"Lo de trabajar los córners es un topicazo. Claro que hay que trabajar, pero tenemos el tiempo que tenemos. Me a gustado la fe del equipo. La final va a ser en Portugal y allí iremos a ganar".

"A mí Marco Asensio me gusta siempre, en el gol ha estadio soberbio. Para él y para los '9' era un partido muy difícil por cómo juegan. Ya nos costó en Ginebra. Pero bueno, ahora dependemos de nosotros para ganar en Portugal".

"Me han gustado los debutantes. Nico ha demostrado ser un jugador de desborde y de calidad. Borja, de poderío físico y con finura. Han sido muy valientes. Les he dado la enhorabuena".

"No sé si haremos muchos cambios, tengo que ver el partido y todos quieren jugar. Ya lo veremos".

"No recuerdo tantos jugadores tan imprecisos en una primera parte desde que soy seleccionador. La explicación es que no he visto a los jugadores en la primera parte dar mal balones fáciles, no son robots. Esto pasa mil veces. Estoy contento de cómo se han comportado a pesar del resultado. Lo de Morata obedece a mi elección, Asensio daba más asociación ante un rival que presionaba sobre Pedri y Gavi, pero no le hemos encontrado en condiciones ventajosas por cómo ha defendido Suiza. Esto no cambia nada, somos especialistas en afrontar cualquier tipo de situación y estamos preparados para preparar el Mundial y conseguir la victoria en Portugal".

Pau Torres : “Nos ha costado la primera parte, no estábamos finos en la salida de balón. Hay que mejorar en las jugadas defensivas a balón parado. Hay que estar más atentos que los rivales, atacar el balón y esto es cosa de todos. Seguimos dependiendo de nosotros mismos, pensamos en ir a ganar a Portugal.

Nico Williams: “La verdad es que es un salto grande en mi carrera, quiero seguir dándolos y agradecido al míster que confíe en mí. Me ha dicho que me atreva a encarar y que juegue como en el Athletic. Ha sido una pena, pero nos queda Portugal e iremos a por los 3 puntos”

Borja Iglesias: “Quería una victoria, pero estoy contento con el debut, el martes hay una final importante. Muy agradecido con esta ciudad y este club, me han cuidado mucho siempre. Creo que han apretado bien arriba, nos han incomodado, luego en la segunda hemos estado mejor, pero no es fácil cuando Suiza se ha puesto delante. Dependemos de nosotros, que es lo que se buscaba, queremos jugar partidos de este nivel y hay que ir a ganar a Portugal”

Jordi Alba: “Hemos estado muy espesos en la primera parte. Tendremos que ir a Portugal a ganar. Una lástima lo de hoy, hay que seguir. Es de agradecer la confianza que Luis Enrique deposita en mí, ahora me toca a mí responder en el campo”.

