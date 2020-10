Rueda de prensa de Luis Enrique: "Adama debe decidir, pero me consta que quiere jugar con España"

Luis Enrique desgranó su lista de cara a los partidos de España ante Portugal, Suiza y Ucrania con las novedades de Ceballos, Campaña y Canales.

Luis Enrique compareció ante los medios para explicar la convocatoria de la selección española de cafra al partido amistoso ante y a los que les enfretará ante y en la Liga de las Naciones.

"Adama Traoré quiere jugar con "

"Voy a tocar madera. Por causas ajenas al jugador y a la seleccion no ha podido debutar. Espero que esta vez pueda debutar. Es un jugador muy diferente a lo que tenemos. Tengo ganas de verlo aquí. El jugador debe decidir y me consta que quiere jugar con España. Que puede regatear, uno, dos o tres jugadores es un plus, es un jugador que además de darnos desborde ha mejorado mucho en el centro. No obstante toca meterlo en la dinámica del equipo y lo quiero ver. Ahí está su margen de mejora. Estoy deseando verlo en su debut con España".

Ansu Fati: “Tiene potencial para llegar donde quiera”

"Es una de las características a destacar. Tiene vistosidad, remata bien de cabeza, tiene cualidades técnicas, pero a la hora de interpretar el juego es diferente. Tiene potencial para llegar donde quiera. Sabe jugar bien con los compañeros. Eso implica tener responsabilidades con y sin balón".

"¿Ansu Fati es el heredero de Messi? No, es el heredero de Ansu Fati. Aún es menor de edad, necesita fijarse en sí mismo y trabajar en esa línea. Está en un buen sitio como el Barça para seguir esta buena línea".

El debut Campaña, la vuelta de Canales y la ausencia de Thiago

"Que no esté Thiago es por una situación puntual y en breve volverá. A Campaña le seguimos desde la temporada pasada y ya pudo venir. La línea de centrocampistas en España es la más potente de Europa. Canales ya ha venido más veces".

Una lista muy similar a la última

"Ni ser continuista te garantiza los resultados ni cambiar tampoco. Es la lista que menos cambio hay. Lo que hemos visto me convenció plenamente. Me gustó lo que vi, pero soy convincente".

Por qué una lista de 25

"El hecho de que haya una lista de 25 es porque son tres partidos, el tema del Covid-19, para poder ver jugadores…"

Lamento por la lesión de Carvajal

"Es una noticia desagradable. Cuando se lesiona un jugador siempre piensa como lo tiene que pasar. Esperemos que no sea muy grave la lesión. Esta en buenas manos. Hablaremos con el staff. Tenemos claro quien será sus sustituto pero lo comunicaremos después"

A favor de los cinco cambios

"Me gusta que haya cinco cambios e incluso que pudiera haber tiempos muertos… Pero me adapto a lo que haya y siempre mirando el lado positivo".

"Entiendo que los clubes intenten proteger a sus jugadores, pero repito, hubo ninguna llamada de jugadores o clubes. Llevo a los que creo que son mejores para estos partidos".

A vuelta con Kepa y la portería

"Es un tema que os pone cachondo a vosotros pero a mi no me preocupa. Fallan como el resto de jugadores. Pero han llegado a este nivel y pueden mejorar. Estoy tranquilo con los porteros. Repito que sigo tranquilo con la portaría. Pero por supuesto me preocupa su situación como la de los otros jugadores"".

"Eric García ya está en un equipo grande"

Nos debe dar salida desde atrás, poder salir de la presión en primera línea, estar perfilado... le pedimos muchas cosas con y sin balón.