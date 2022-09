El técnico comparece para analizar cómo llega su equipo al duelo ante el Espanyol de la quinta jornada liguera en busca de su primera victoria.

Julen Lopetegui vive momentos convulsos en el Sevilla. El club de Nervión no ha ganado en ninguno de sus 5 partidos oficiales hasta la fecha y el técnico vasco empieza a estar discutido. No obstante, el técnico y su equipo aún tienen tiempo de revertir la situación y todo pasa por conseguir una victoria en la visita al Espanyol el sábado a las 16:15 horas en la quinta jornada de LaLiga 2022-2023.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram sobre el Sevilla FC y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Cómo está el equipo: "Los jugadores están preparados y con la mentalidad correcta para afrontar el partido ante un buen rival y conseguir los tres puntos que es lo importante, centrarnos en el fútbol".

Mensaje del club: "Llevo muchos años en el fútbol, aquí es el cuarto año y hemos vivido circunstancias difíciles y otras preciosas y vamos a trabajar mucho para conseguir situaciones preciosas. Hay poco medio plazo en el fútbol pero es lo que más te ayuda, hay infinidad de caso. Klopp, el Barcelona el año pasado, ejemplos hay los que quieras. Somos conscientes de que debemos ganar pero también de que cuando una serie de circunstancias se consoiden, este equipo va a volver a ilusionar".

Sensaciones personales y última oportunidad: "Pienso en lo que puedo aportar para hacer mañana el partido y centrarnos en el fútbol y no en el ruído. Simplificamos y ponemos templaza a las cosas. Son las dosis adecuadas de lo que los equipos necesitan y es lo que vamos a tratar de hacer desde nuestra posición y convencer a los chicos de que pueden hacer un buen partido ante un buen equipo. Mañana tenemos que ser capaces de superarlos, no veo más allá".

Físico del Papu: "El Papu ha tenido molestias durante el entrenamiento de hoy y es duda para mañana".

Las lágrimas de Bono: "Es una reacción de rabia e impotencia, a todos nos dueles pero desde ahí se pueden construir cosas bonitas. Estas experiencias nos puedene empujar hacia adelante y el fútbol siempra da una oportunidad y estamos en la jornada 5 y queda absolutamente todo. Les transmito confianza porque así salen cosas positivas".

Fernando y Lamela, recuperados: "Van a ser opciones para mañana, daremos la lista luego y a partir de ahí decidiremos".

Importancia de no encajar: "Es importante porque nos permite estar dentro de los partidos pero también si estamos por debajo saber convivir con la situación sin frustrarnos".

Joselu: "No voy a valorar jugadores que no están aquí pero tengo buena opinión de él, es muy buen delantero y está a muy buen nivel y encaja en su equipo y el Espanyol tiene un equipo interesante en todas sus líneas".

Carmona: "Hizo un buen partido, es muy joven y va a estar con nosotros. Todos los que vienen convocados tienen opciones de jugar mañana".

Mensaje de los capitanes: "Lo que me interesa es lo que hemos hablado nosotros, nos tenemos que quitar la histeria para conectarnos al juego y al fútbol. Todo lo que no nos ayuda, no me interesa".

Sinsentido que no haya paciencia: "Los que mañana están en el campo es lo que nos importa. Monchi es más sevillista que nadie y ha intentado hacer el trabajo de la mejor manera posible. Tenemos que gestionar la situación entre todos para ganar partidos. Cuando el equipo esté más completo, va a ser el que todos queremos que sea. Lo importante es tratar de ganar mañana al Espanyol".

Dificultades para alcanzar la velocidad de crucero: "Volvería atrás si nos diera a algo, tenemos que mirar para adelante y mirar al Espanyol. Es un partido complejo y difícil queremos ganar atacando bien y defendiendo bien, siendo un equipo sólido. El pasado lo conocemos todos y hay que construir un nuevo futuro".

¿Por qué no compite el Sevilla?: "Las lecturas son a final de temporada, las definitivas, justas y sólidas. Esto va a ser muy largo y queremos salir bien la foto final y hay argumentos sólidos para crecer, consolidarse en ese crecimiento y pueda haber más jugadores para elegir. Quedan muchos puntos en LaLiga y toda la Champions y lo gestionamos sólo mirando el partido del Espanyol".

Rueda de prensa de Lopetegui en el Sevilla hoy: vídeo, dónde ver en directo por TV, streaming y en vivo online

Rueda de prensa Sevilla vs. Espanyol (LaLiga) Hora 12:15 horas Sede Ciudad Deportiva TV Sevilla FC TV

Todos las ruedas de prensa del Sevilla de la temporada 2022-2023 del Sevilla se podrán ver en Sevilla FC Televisión, el canal oficial del club sea cual sea la competición que se dispute. SFC TV se puede ver de forma gratuita en Sevilla a través de la Televisión Digital Terrestre. El canal del Sevilla también está disponible en plataformas como Movistar, Orange TV y Vodafone TV.

Por su parte, en el resto del mundo se puede ver también de forma gratuita en la web live.sevillafc.es, sólo tienes que rellenar un formulario de registro y podrás ver el canal de forma completamente gratuita, también se puerde ver en los perfiles oficiales de Youtube y Facebook del club.