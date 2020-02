Rueda de prensa de Guardiola tras el Real Madrid vs Manchester City: "Si alguien puede dar la vuelta es el Madrid"

Pep compareció tras la ida de octavos de final de Champions ante el cuadro español donde su equipo salió victorioso.

Pep Guardiola atendió a los medios tras el encuentro entre el Real Madrid y Manchester City donde salió victorioso su equipo (1-2)

“Estoy contento por la victoria y por el rendimiento tras jugar ante este equipo con tanta personalidad. El fútbol hemos podido tener una secuencia de 10-15 pases seguidos y luego hemos jugado bien, concediendo un gol que no deberíamos. Cuando ellos jugaban mejor hemos marcado y luego con nuestro ritmo hemos marcado. Estamos contentos, pero debemos ver la vuelta. Tenemos la experiencia de este club y su historia, si alguien puede dar la vuelta es el Madrid"y esperamos hacerlo bien”.

Ganar en el Bernabéu es una gran satisfacción. No estamos habituados a hacerlo . Ojalá nos lo creamos en el futuro y ser capaces de jugar como hemos jugado.

Respecto al gol de Gabriel Jesús y las quejas del Madrid dijo que “la jugada me ha pillado con la emoción y no la he visto por televisión. Si se quejan es porque quizá haya pasado algo, no lo sé”.

Elogios a Gabriel Jesús

“No hay un delantero en el mundo que tire adelante como Gabriel Jesús , como corre, cómo va desde un lado y nosotros decidimos usarle por la forma de defender de ellos. Cuando esto pasa hay que hacer el campo más ancho. Estoy seguro que Zidane verá lo que hemos hecho y hará lo suficiente para intentar ganar y necesitamos estar preparados.”

Respecto a cuánto tiempo ha estado preparando el partido señala que “a los contrarios me los miro lo mejor posible , pude ver en diez días los máximos partidos del Madrid. En la primera parte jugaron 4-3-3 y en la segunda 4-4-2 habiendo más espacio. Nunca he mirado ningún partido para defender si no para atacar al rival. No conocía mucho a Valverde hasta verlo estos días. Si en el Bernabéu no les haces correr, con su gente, siendo estadio que impresiona”.

El entrenador con más victorias ante el Madrid en el siglo XXI

Sobre ser el entrenador con más victorias ante el Madrid en el siglo XXI aseguró que “he tenido mucha suerte en entrenar a un club como el , pero también con el Bayern perdimos porque no jugamos bien, con lo cual el tiene grandes jugadores y debemos trabajar en el futuro. Por supuesto que el 1-1 ha sido claro. Courtois ha parado muy bien, no estuvimos acertado en la definición, pero por mi experiencia no hay 90 minutos que controles todo. Los grandes son los que marcas, fluctuas y los que si no generas peligro defiendes bien. Tras el empate estuvimos a nuestro nivel.

Sobre si la sanción de UEFA motivó más, señaló que “no , podemos controlar lo que sucede fuera, solo controlar lo que pasa en el campo. La última temporada fue increíble aunque no ganamos la Champions jugamos muy bien. Tengo confianza en que todo va a ir bien, es lo único que podemos hacer, ganar partidos”.

Sobre la lesión de Laporte habló de “cuatro o cinco meses” y señaló que “esperábamos tenerlo hasta el final, pero es una pena”.

Guardiola halagó a De Bruyne diciendo que “es uno de los mejores del mundo . Es muy creativo, tiene mucho trabajo y es fantástico”.

Respecto a la táctica empleada afirmó que “ hemos decidido que tirase De Bruyne, simplemente digo gracias a Kevin y a todos, porque bajo presión no es fácil. Hemos perdido con cuatro penaltis seguidos así que es bueno ganar así”.

Ganando todo son flores y somos inteligentes, pero si hubiéramos perdido...

En declaraciones postpartido a Movistar, Guardiola reflexionó de este modo: "Si un equipo puede darle la vuelta a esto es este equipo, al principio no conseguíamos robarles el balón pero concedimos cuando mejor estábamos y marcamos cuando peor estábamos , tuvimos muchas ocasiones y Courtois estuvo inmenso, es un buen resultado por haber marcado dos goles".

" Tienen mucha contra con Vinicius y Bale , luego Valverde se ha puesto por la derecha, pero tenemos a Riyad, Gabriel y Kevin, lo hablamos por experiencias pasadas, no se puede dominar aquí noventa minutos, tendrás que correr y esforzarte, lo hemos hecho muy bien".

"Este invento funciona así, si hubiéramos perdido se dirían otras cosas, nadie gana a nadie, cada uno intenta ganar por su equipo, en el 0-0 también tuvimos muchas ocasiones, aquí no se pueden hacer veinte ocasiones de gol, nos dijimos que veníamos para intentar ganar, cuando se logra todo son flores y qué inteligentes somos, si hubiéramos perdido sería distinto. Si hubiéramos perdido tendría la misma lectura"