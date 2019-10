Valverde: "No nos ha perjudicado aplazar el Clásico más que al Madrid"

Ernesto Valverde compareció ante los medios antes del partido del frente al diciendo que el aplazar el Clásico les había perjudicado pero matizando por qué.

"No nos ha perjudicado el aplazamiento más que al Madrid, es por la inercia que llevábamos. Jugaremos cuando nos toque".

Explica cómo ha sido el parón y cómo se han sentido. "Es extraño porque venimos de un parón hace poco. Sabes que entre parones se acumulan partidos y debes salvarlos. Al final no lo hemos jugado y podemos reengancharnos a la Liga porque los demás suman y nosotros no pudimos hacerlo este fin de semana".

“No me condiciona demasiado. El tiempo libre es para disfrutarlo y cada uno lo que quiere acorde a los límites, que de momento no se han pasado. Gracias por informarme (respecto a que Griezmann se fue a a ver la NBA) porque no lo sabía”.