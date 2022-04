Rueda de prensa de Ancelotti y Casemiro previa al Real Madrid-Chelsea: Champions League 2021-2022

Por Jorge C. Picón - El Real Madrid se juega mañana el ser o no ser en la Champions contra el Chelsea en el Bernabéu. Si bien el 1-3 de la ida deja la clasificación encarrilada, el equipo de Ancelotti está obligado a aguantar el resultado y tratar de cerrar el pase en la vuelta. Además, la eliminación de la norma del valor doble de los goles fuera de casa hacen que la remontada sea ligeramente más sencilla para el equipo visitante.

Carletto, junto a Casemiro, estará en rueda de prensa contestando a las preguntas de los medios antes del partido. El técnico espera poder repetir el mismo plan que en la ida y ganar también en casa. Por su parte, el brasileño está en el mejor momento de la temporada y su presencia es clave para que el Madrid sostenga el resultado en el Bernabéu.

Casemiro

Partido de mañana. "Mañana tenemos que encarar el partido sabiendo que será muy difícil, aunque allí hicimos los mejores 90 minutos de la temporada. No podemos fiarnos. Desde ya quiero pedir el apoyo de la afición. Estamos hablando del actual campeón. Tienen nuestro respeto porque mañana va a ser un partido muy difícil"

Doblete. "Siempre en el Madrid se habla de ganar todo. Antes de empezar nos dicen de estar 12 puntos en Liga, en cuartos de Champions y con un título, y lo hubiésemos firmado. Pero queda lo más importante y lo más difícil".

Sustituto de Casemiro. "Siempre voy en la línea de lo que dijo el míster. No hay sustituto de ningún jugador, cada uno tiene sus características. Quizás parecido a mí no hay, pero tenemos una buena plantilla. Fede y Camavinga demostraron ser importantes. Para ganar títulos sabemos que tiene que ser así"

Clásico. "A nadie le gusta perder, lo preparamos bien y lo intentamos. Lo perdimos y no hicimos lo que planteamos. Pero son cosas que pueden pasar. Lo más importante son los siguientes partidos y ganar los tres puntos, pero nadie quería perder ese partido".

Valverde. "Esa pregunta es para el míster. Yo lo que quiero es jugar. Cuando juegas con Fede hay un sistema, y con Rodrygo y Asensio otro. Pero lo más importante es ganar. Sobre esto hay que preguntar al míster que sabe mucho de esto".

Vestuario. "La clave es el escudo. Este club vive de ganar partidos imposibles. Yo que llevo mucho tiempo lo he vivido. Aunque la gente no cree, nosotros creemos hasta el final, dando todo en el campo"

Críticas. "Cada uno puede determinar lo que quiera. Cada uno tiene su opinión. Si no faltas al respeto... Se trata del Madrid, el club más grande y la exigencia más grande. Hay que mantenerse en la línea de ganar partidos y títulos. Esa es la clave del club, mantener el equilibrio y el foco"

Rendimiento personal. "Cada uno puede valorar mi temporada como quiera. El míster sabe que puede contar conmigo, eso es lo más importante. El míster sabe la importancia de todos ls jugadores. Los partidos de Chelsea y Getafe fueron muy buenos. Yo siempre intento hacer lo mejor y darlo todo en el centro del campo".

Partido físico. "No va a ser un partido fácil. No nos fiamos nada de ellos. Contamos con nuestra afición y con nuestra casa. Ellos tienen sus armas y nosotros las nuestras. El mejor va a pasar la eliminatoria. Tienen todo nuestro respeto".

Árbitros. "Lo primero es el respeto. Todo el mundo quiere defender su trabajo. Hacer lo mejor. Pero lo primero es el respeto. Los árbitros quieren hacer siempre lo mejor y no fallar. Ellos también fallan en momentos. Pero lo más importante es lo que me han inculcado, el respeto".

Benzema. "Lo único que ha cambiado de Karim han sido los goles. Ha dado un paso adelante de marcar goles. Pero como juega y como habla con nosotros sigue siendo el mismo. Nosotros vemos lo que hace en los entrenamientos, la calidad y los movimientos. Es historia de este club. Para nosotros es seguir disfrutando de lo que es. Seguro que va a ser muy importante para nosotros".

Protestas. "Lo que pasa en el campo se queda en el campo. El respeto es imprescindible. No debería haber sacado una tarjeta por protestar, ha sido un fallo mío. Sobre todo por la importancia del partido contra el Sevilla. Pero hay veces que tienes que controlarte y es difícil".

Pitos de la afición a Bale. "Cuando se pita a un jugador nos pitan a todos. No estoy de acuerdo cuando esto pasa. Tenemos que apoyarlo. Pitar el otro día a Bale no me gusta porque es un jugador histórico de este club. Cuando pitas a un jugador así pitas a la historia de este club. Si estamos todos juntos, estamos todos juntos. Quiero que el Bernabéu me ponga los pelos de punta. Contamos con el apoyo del público".

Ancelotti

Partido de mañana. "Todo el mundo sabe que va a ser difícil. Siempre lo es un partido de cuartos de final. Tenemos que pensar en jugar un partido completo, sabiendo que hay que sufrir, luchar, competir... Hay que plantear el mismo partido que en la ida, pero esperando un rival que va a sacar lo mejor para ganar la eliminatoria"

Valverde. "A nosotros nos gustaría hacer el mismo partido, pero puede que el Chelsea lo cambie. Tenemos que estar preparados para todo. Puede ser que se juegue de distinta manera"

Relajación. "La suerte que tengo es que la plantilla conoce muy bien este tipo de partidos. Lo que ha pasado y lo que puede pasar. Estoy seguro de que no saldremos relajados. Estamos felices de jugar este partido y llegar a una semifinal. Y la preocupación de jugar contra un rival fuerte".

De competir a ganar. "No falta nada. Nadie puede decir que va a ganar la Champions porque es muy complicado. No todo el mundo puede competir. Conozco muy bien al equipo y sé la calidad que hace falta para competir en esta competición. Este equipo puede competir"

Recomendaría a Haaland ir al Madrid estando Benzema. "No puedo contestar a esto, pero Karim tiene que ser un delantero centro moderno. En el pasado el delantero se ponía en el centro del área y remataba. Karim es lo que exige el fútbol moderno. Ayuda al equipo, hace trabajo defensivo... La representación es perfecta de lo que tiene que ser un delantero centro".

Tuchel, pesimista. "Creo que cada uno tiene su opinión. Vienen aquí para luchar y pasar la eliminatoria. Ese es el espíritu del fútbol y de equipos grandes que nunca se rinde"

Casemiro. "Ha acumulado en su carrera la experiencia y la personalidad. En los últimos tiempos es una pieza muy importante de este club y lo será en el futuro. La capacidad de jugar en esta posición, hay muy pocos jugadores que lo puedan hacer".

Entrenar a Italia. "Lo he pensado lo de entrenar a una selección. Tuve la oportunidad en 2018 con Italia. Pero me gusta el día a día, no solo los partidos. Tenía un entrenador que decía que nuestro trabajo era el más bonito si no hay partidos. Hasta que no cambie mi chip del día a día no voy a cambiar, porque no me gusta entrenar tres veces al año. Cuando me cambie el chip, pararé".

Del Everton al Madrid. "Creo que en Everton me encontré muy bien. La relación ha sido muy buena. Después, llegó el Madrid y puedo entender que alguien se enfadó allí. El Madrid era el único club que, si me llamaba, no podía decir que no".

Temporada que viene. "Ojalá que pueda seguir. No estoy pensando en esto. Si el club es feliz, yo sigo. Si no es feliz, agradeceré el tiempo que he pasado aquí. Tengo confianza de que vamos a acabar bien y voy a poder seguir feliz"

Dependencia de Benzema. "Han destacado mucho Vinicius y Benzema, antes teníamos a Cristiano o a Bale. Es verdad que tenemos dependencia de Benzema, no me molesta decirlo, estoy feliz de tenerla."