El entrenador italiano comparece en la previa del partido ante el Leipzig de UEFA Champions League

El Real Madrid ha comenzado de manera inmejorable la temporada. El equipo blanco lleva siete victorias en siete partidos y llega a su primera semana de gran nivel en un estado espectacular. Únicamente la baja de Benzema y la duda de Militao de cara al derbi ante el Atlético, sumadas al enfado de Marco Asensio del pasado domingo, ponen unas gotitas negativas a un inicio de campaña extraordinario.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Carlo Ancelotti

"Es un partido importante para la clasificación del grupo. Viene un equipo que ha tenido problemas en el comienzo de la temporada pero que lo ha hecho muy bien en el último partido ante el Dortmund. Tienen jugadores muy buenos, con técnica, rápidos... son cosas que tenemos que evaluar para plantear un buen partido e intentar ganarlo".

"Todo esta bien con Vinicius. Esta en una buena dinámica, está contento y se ha recuperado completamente de lo del partido del domingo. Claramente no hemos hablado de esto, es un tema del cual no necesitamos hablar".

"No le ponemos límites a este equipo y a esta plantilla. Esta competición me ha dado mucha ilusión y mucha felicidad, a veces algo de tristeza, pero en general mucha felicidad. Con mis equipos como entrenador y como jugador he tenido mucho éxito y el objetivo es seguir teniendo éxito con esta plantilla. Es una competición donde nunca se sabe lo que va a pasar"

"Asensio no se puede considerar un joven joven ni un veterano. Tiene que aguantar. Lo está haciendo bien. La reacción tras su enfado ha sido muy buena, ha entrenado muy bien ayer y hoy. Es lo que tiene que pasar cuando un jugador se enfada. Hay dos maneras de reaccionar, entrenar mejor o bajar los brazos. Ha entrenado muy bien ayer y hoy y tiene oportunidades de jugar mañana".

"¿Mbappé? Yo bajo los brazos ante esta pregunta (risas). Estamos ilusionados con la delantera que tenemos, sobre todo con los jóvenes. Es verdad que Karim nos ilusiona mucho pero cuando un joven sale ilusiona mucho más que a uno que estás acostumbrado. Con lo que están haciendo Vinicius y Rodrygo claramente estamos muy ilusionados, no pensamos en otro en este momento. No hay duda. Estamos concentrados en esto y los jugadores también".

"La delantera del Leipzig es muy peligrosa, no solo Werner, Nkunku lo está haciendo muy bien y lo hizo muy bien el año pasado. También Szbozslai que tiene características distintas a Werner y Nkunku, Forsberg también tiene mucha experiencia... es un equipo peligroso si les permites demostrar su calidad".

"Tengo una muy buena relación con Tite. Cuando necesitamos hablar, hablamos, aunque en este período no hemos hablado. Está muy claro lo que están haciendo Vinicius y Rodrygo".

"Desde el año pasado ha mejorado mucho en este sentido (provocaciones de los rivales). Lo importante para él es estar focalizado en el partido y nada más".

"Creo que Hazard cumplió con lo que le hemos pedido. En estos dos últimos partidos no ha estado Karim y lo hemos reemplazado con Hazard y con Hazard y Rodrygo en el segundo partido. En mi opinión personal Hazard ha cumplido y el equipo ha cumplido, eso es lo importante. A Hazard no le pido marcar goles. Hemos cumplido como equipo, sin Karim hemos marcado siete goles".

"Rüdiger ha aportado experiencia, ganas de ganar, motivación... es un defensa muy serio, muy aplicado y nuestra defensa con el es mejor".

"Hay posibilidades de que Benzema llegue al derbi, está evolucionando bien. Está claro lo que hemos dicho desde que se ha lesionado: solo jugará si no hay ninguna duda de que pueda jugar ante el Atlético".

"A Vinicius le veo como un gran jugador que está mostrando todo su talento, toda su calidad y nada más. Nosotros no entramos en el tema de si es un provocador o no. No soy sordo ni tonto, escucho y oigo lo que se dice pero no es un tema para nosotros. Ni tampoco para Vinicius ni para los rivales. Vinicius tiene una calidad extraordinaria y el rival es bastante normal que intente frenar esta calidad que tiene. Yo creo que lo hacen con respeto porque hay un reglamento que protege a todos los futbolistas, no solo a Vinicius".

Antonio Rüdiger

"Espero que me toque jugar. Por supuesto jugar la Champions League en el Bernabéu es un privilegio. Hay algo de nervios pero la sensación predominante es las ganas de poder jugar".

"Sí, los goles es uno de mis atributos. Me gusta atacar, me gusta meter goles, por supuesto. Es una sensación que tengo dentro de mí y la trabajo continuamente. ¿Una cifra? El año pasado metí cinco goles, me gustaría meter más".

"Timo Werner y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Me encanta verlo en el campo. En esta ocasión no va a poder ser mi amigo, va a ser mi rival y haré todo lo posible para poder lograr la victoria".

"Es a lo que se dedica Vinicius, él regatea. Es normal que haya rivales que vayan a hacerle daño. Es normal, a mí me ha pasado, uno intenta contrarrestarlo. Es una de sus mayores cualidades y hay que intentar reducirlo, pero siempre respetando al rival. Uno tiene que hacer su trabajo y Vinicius tiene que hacer también el suyo".

"Vinicius es un enorme jugador, todos lo saben. Él sigue haciendo todo lo que venía haciendo el año pasado. Él en el vestuario es un chico tranquilo. Uno como jugador se siente más tranquilo cuando tiene su colaboración porque es un gran jugador".

"Hablar en el campo es algo natural para mí, hablo mucho en el campo. En cuanto al español sí que hablo en español en el campo junto a mis compañeros".

"¿Doy miedo? No sé que decir ante esa afirmación, a mí me gusta ser agresivo pero jugando limpio. Mis estadísticas así lo dicen, en los últimos cinco años no he visto una sola roja".

"Errores se cometen en cualquier caso y cuando uno es joven se le tiene que permitir que los cometa. Jugar ahora en una nueva Liga me aporta nuevas experiencias, pero si miro atrás, ahora estoy en una situación diferente, soy más experimentado y me tomo todo con más tranquilidad".

"Yo no decido con quien tengo que jugar y es así como tiene que ser. Me entiendo bien cuando juego con Alaba pero también con Militao. Es normal que hablemos en español porque estamos en España".

"La sensación de marcar con el Madrid es genial. Es fantástico. ¿Qué pasará mañana en el partido? Sabemos que el Leipzig es un gran equipo, tiene grandes jugadores y son intensos. Si me toca jugar, espero poder ayudar y ojalá volver a tener la sensación de marcar".

"¿El vestuario del Real Madrid? Son todo gente normal. Uno desde fuera cuando ve a un jugador del Real Madrid piensa "madre mía como tiene que ser estar con ellos", pero son jugadores totalmente normales y respetuosos. Solo tengo buenas palabras".

Rueda de prensa de Ancelotti en el Real Madrid hoy: vídeo, dónde ver en directo por TV, streaming y en vivo online

Rueda de prensa Real Madrid vs. Leipzig Hora 13:00 horas Sede Valdebebas TV Real Madrid TV

Todos las ruedas de prensa del Real Madrid de la temporada 2022-2023 se podrán ver a través de Real Madrid TV, el cual se puede ver de forma gratuita a través de la Televisión Digital Terrestre. El canal del Real Madrid también está disponible en plataformas como Movistar, Orange TV y Vodafone TV.

Por su parte, en el resto del mundo se puede ver también de forma gratuita en la web www.realmadrid.com. Además, algunas de las ruedas de prensa las ofrecen también a través de los canales de Youtube y de Facebook del club madridista.