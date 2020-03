Rubiales descarta bloquear los descensos y que el Barcelona sea campeón sin jugar

Así lo expresó el presidente de la RFEF, descartando otras posibilidades que aparecieron en los últimos días.

En el medio del desconcierto que provoca esta nueva pandemia, Luis Rubiales brindó una rueda de prensa para intentar aclarar lo que permite este contexto y descartar otros rumores. “Las competiciones se tienen que finalizar, a ser posible, antes del 30 de junio. Pero esa fecha no ha de ser un muro. El objetivo es que todas las competiciones finalicen de la manera más justa”, expresó el presidente de la RFEF.

Esto significaría que el no sería proclamado campeón ya que incide en que la competición debe acabar de manera justa.

Además, el directivo dio otras definiciones para este raro presente.

Más equipos

Sobre la : “No hay fecha para la final de la Copa del Rey. Barajamos el 30 de mayo, pero no podemos imponer nada… Queremos una final con las aficiones. Sólo sería a puerta cerrada por imperativo legal. No sabemos cuándo se reanudará la competición, no creemos desconcierto. No descartamos que la final de Copa no se juegue esta temporada”.

Rumores descartados: “No vamos a empezar de nuevo desde la segunda vuelta. Sería premiar a quien no lo merece, y eso no puede ser... No va a haber una Liga de 22 equipos. No sería justo. No vamos a salir de ese discurso, vamos a competir en igualdad”.

Sus prioridades: “Salud, competiciones y economía”.

: “Es un ente que vende los derechos de televisión de los clubes. Nosotros hacemos un esfuerzo para subvencionar a los clubes no profesionales. Buscamos riqueza para dársela a los más pobres”.

Sobre la elecciones de la RFEF: “No están convocadas. Pedimos celebrarlas al CSD antes del verano y se nos dijo que sí, pero el tema ahora es secundario, es la última prioridad. Ahora trabajamos para garantizar la armonía en una situación de caos en todo el mundo”.