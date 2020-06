Rubi: "Es imposible que el Betis pierda la categoría y baje a Segunda"

Sobre su delicada situación en el Betis: "Soy un entrenador con un salario normalísimo, no creo que sea un problema", asegura

Tras perder ante el el gran derbi y empatar ante el Granada, la tensión se corta con un cuchillo en el Real Betis. Hoy compareció ante la prensa el entrenador bético, Joan Francesc Ferrer, "Rubi", para tratar de calmar las aguas y dar explicaciones sobre la marcha del equipo. No obstante, ha terminado hablando de su futuro, de si se siente respaldado y hasta de si considera posible que el equipo pueda descender a Segunda División, algo que ha negado de manera tajante.

"Es imposible que el pierda la categoría"

Sobre la posibilidad de descenso esta temporada, Rubi fue contundente: "Te lo digo con el corazón y con la cabeza. Soy tajante sobre eso. Es imposible que el Betis pierda la categoría, primero porque estamos a una distancia de 9 puntos pero ni miro para abajo. Sé lo difícil que es ganar partidos estando ahí abajo. Ya es difícil estando en el medio fíjate abajo. No estoy para nada preocupado con esa faceta. Y soy consciente de que aunque no hay partido fácil hemos pasado toda la tralla de los equipos de arriba, vamos a ganar partidos de aquí a final de temporada", dijo.

"Que aparezcan nombres de entrenadores no es nuevo este año"

Sobre su futuro en el banquillo y los rumores sobre posibles sustitutos, comentó: "Estoy centrado en sacar los tres puntos. El equipo necesita la victoria. Hay que intentar ganar en el campo del Athletic sin pensar en nada más. Con la temporada somos muy autocríticos, es irregular, que aparezcan entrenadores nuevos no es una cosa nueva este año. Para mí es inocua ya la situación. Trabajo para ganar el sábado y convencido de que lo podemos hacer. No le doy más vueltas a esa situación", explicó el técnico bético.

Rubi desmiente que su posible salida se deba a asuntos económicos

Cuestionado sobre su salario y sobre si se siente respaldado por su contrato, Rubi contestó: "En principio tema económico… Soy un entrenador con un salario normalísimo, no creo que sea un problema. Es cierto que nos ganamos bien la vida, pero tampoco es que sea un problema el tema cláusulas. Tenemos unas condiciones normales. El tema del respaldo en el día a día, siento que todo el mundo quiere que nos salgan bien las cosas, que todo el mundo dentro del club empuja para ganar partidos. O se cree o no se cree. No estamos contentos. El presidente y el vicepresidente, no, no han hablado del futuro en ese sentido".

Mensaje a la plantilla

"De verdad que nos centramos en el trabajo diario hablando con futbolistas a solas, con el colectivo... No nos afecta en el día a día. Estamos convencidos de que no lo estamos haciendo todo mal. Pensando en eso. Sólo podemos hacer lo que hagamos en el campo", comentó. Por último, añadió "lo que está siendo difícil es estar mucho tiempo sin competir, que nos hemos encontrado con pocos entrenamientos colectivo y a algunos jugadores les cuesta más coger la forma y en eso estamos centrados" sentenció Rubi.