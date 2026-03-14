¿RTL o Sky para ver hoy en directo el Hertha BSC contra el VfL Bochum? ¿Quién retransmite este partido estrella de la 2.ª Bundesliga en televisión en abierto y en streaming?

El sábado por la noche se disputará, como es habitual, el partido estrella de la segunda división de fútbol. En el marco de la 26.ª jornada de la 2.ª Bundesliga, el Hertha BSC se enfrentará al VfL Bochum. El partido dará comienzo a las 20:30 h en el Estadio Olímpico de Berlín.

SPOXte cuenta en este artículo cómo puedes ver el partido hoy en directo por televisión y en streaming.

RTL o Sky para el Hertha BSC vs. VfL Bochum hoy en directo: ¿Quién retransmite el partido estrella de la 2.ª Bundesliga en televisión en abierto y en streaming?

Buenas noticias para los aficionados al fútbol: el partido estrella de la 2.ª Bundesliga entre el Hertha BSC y el VfL Bochum también se retransmitirá en televisión en abierto. RTL retransmitirá el partido en directo por televisión lineal.

El programa comienza a las 20:15 con la previa. El presentador Florian König y el experto Felix Kroos conducirán la velada. Jana Wosnitza actuará como reportera sobre el terreno, mientras que Marco Hagemann se encargará de los comentarios del partido.

Quienes deseen seguir el partido en línea pueden acceder a la retransmisión en directo a través de la plataforma de streaming RTL+. Para ello, sin embargo, es necesario disponer de una suscripción de pago.

Paralelamente, el partido también se retransmitirá en la cadena de televisión de pago Sky, que emite en directo todos los encuentros de la 2.ª Bundesliga. En Sky Sport Bundesliga 2, los reportajes previos comienzan ya a las 20:00 h. Además, el partido estrella se retransmitirá en Sky Sport Top Event, así como en calidad UHD en Sky Sport Bundesliga UHD, siempre que se disponga del televisor adecuado.

Para el streaming en directo también están disponibles los servicios SkyGo y WOW. Para ver el partido a través de Sky también es necesario un abono de pago.

Temas de la semana: ¿Qué ha pasado en el Hertha BSC?

Para el Hertha, la temporada parece estar prácticamente acabada. Tras unas últimas actuaciones irregulares, el ascenso se ha alejado mucho para la «Vieja Dama». Aunque los capitalinos lograron una victoria in extremis en Münster el pasado fin de semana, es poco probable que este éxito les dé un impulso hacia los puestos de ascenso. Los berlineses ya están a ocho puntos del puesto de promoción. No obstante, para reforzar su confianza, el equipo del entrenador Stefan Leitl quiere lograr su tercera victoria consecutiva en su propio Olympiastadion.

Temas de la semana: ¿Qué pasó en el VfL Bochum?

Para el VfL, sin embargo, hay otros factores decisivos. El equipo de Uwe Rösler quiere dar un paso más hacia la permanencia tras la importante victoria del pasado sábado contra el 1. FC Kaiserslautern y ganar también el segundo partido clave de la semana. De este modo, los de Bochum podrían alejarse aún más de la zona de descenso y consolidar su posición en la zona media de la tabla.

Hertha BSC vs. VfL Bochum: hora del saque inicial

Hertha BSC vs. VfL Bochum: alineaciones

Hertha Berlin contra Bochum alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager S. Leitl Alineación probable Suplentes Manager U. Roesler

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Hertha BSC vs. VfL Bochum: Estado de forma

Hertha BSC vs. VfL Bochum: balance de enfrentamientos directos

Hertha BSC vs. VfL Bochum: las clasificaciones

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