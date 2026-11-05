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RSC Anderlecht vs. RB Salzburgo: hora de inicio

Europa League - Jornada 4 5 nov 2026 - 12:45 Lotto Park

El partido entre RSC Anderlecht y RB Salzburgo comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.

RSC Anderlecht vs. RB Salzburgo hoy en directo: ¿quién lo televisa y dónde verlo por streaming?

El partido entre RSC Anderlecht y RB Salzburgo se puede ver en directo en RTL+. A continuación, encontraréis un resumen de todas las opciones de transmisión disponibles.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con RSC Anderlecht y RB Salzburgo?

RSC Anderlecht llega a este partido con un balance de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su triunfo más reciente fue un 4-1 ante KVC Westerlo, aunque antes sufrió una dura derrota por 0-4 frente a KAA Gante. En la Europa League, una victoria por 3-0 contra Bialystok contrasta con dos derrotas. En total, Anderlecht marcó nueve goles y encajó ocho en esos cinco partidos.

RB Salzburgo atraviesa un gran momento, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una contundente victoria por 5-1 ante Austria Lustenau. En la Bundesliga, Salzburgo acumula tres partidos consecutivos sin perder, mientras que en la Europa League empató 2-2 contra NK Celje. En total, Salzburgo marcó 15 goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

RSC Anderlecht vs. RB Salzburgo: alineaciones

RSC Anderlecht vs. RB Salzburgo: estado de forma

RSC Anderlecht vs. RB Salzburgo: balance de enfrentamientos directos

RSC Anderlecht vs. RB Salzburgo: las clasificaciones