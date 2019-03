Rosario Central - Gremio, por la Copa Libertadores: formaciones, día, hora, árbitro y cómo verlo por TV en vivo

El Canalla no arrancó nada bien el 2019 y recibe en el Gigante a uno de los equipos más poderosos, que quiere repetir el éxito del 2017.

EL PROBABLE XI DE ROSARIO CENTRAL

culminaba el 2018 de la mejor manera, como campeón de la Copa Argentina luego de 23 años sin títulos. Sin embargo, el comienzo del 2019 fue totalmente diferente, perdió al Patón Bauza por el camino y ahora, con Paulo Ferrari como DT, debuta en la Copa Libertadores nada menos que ante, uno de los equipos más poderosos del continente en los últimos años, campeón en 2017 y semifinalista en la edición pasada, eliminado por River.

El Loncho aún no ganó desde que asumió la dirección técnica del equipo, con eliminación por penales frente a Sol de Mayo en la Copa Argentina y empate sin goles contra Belgrano. De cara al encuentro sabe que no podrá contar con Caruzzo, Parot ni Germán Hererra, mientras que aún mantiene dudas en el mediocampo. Un posible once sería con Ledesma; Bettini, Barbieri, Cabezas, Molina; Camacho o Allione, Gil, Rinaudo, Ortigoza o Lovera, Jonás Aguirre; Zampedri o Riaño.

El artículo sigue a continuación

EL PROBABLE XI DE GREMIO

De la mano de Renato Gaúcho, el Tricolor se transformó en una potencia del continente y protagonista de las últimas ediciones. El equipo llega tras un descanso en el Campeonato Gaúcho y se prepara con lo mejor para tomarse revancha de la eliminación ante el Millonario en las semifinales del año pasado. La formación, que tiene como figuras a Everton y a Luan, sería con Paulo Víctor; Leonardo Gomes, Geromel, Walter Kannemann, Bruno Cortez; Maicon, Michel, Felipe Vizeu, Everton; Luan y Marinho.

DÍA, HORA Y ÁRBITRO

El partido se disputará el miércoles 6 de marzo desde las 21.30 en el Estadio Gigante de Arroyito, con arbitraje del ecuatoriano Ruddy Zambrano.

CÓMO VERLO POR TV

El choque entre el Canalla y el Tricolor se podrá ver a través de Fox Sports 2 para todo el continente y tanto en la plataforma web de Fox Sports como en su aplicación, disponible para Android y iOS.