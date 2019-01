Ronaldo, sobre el VAR: "Recibimos una charla para saber que no somos víctimas de una conspiración"

El ex delantero brasileño, dueño del Real Valladolid, se refirió a los polémicos arbitrajes que ha tenido en LaLiga el club blanquivioleta.

Ronaldo Nazario pide tranquilidad. El ex delantero brasileño, dueño del Real Valladolid, ha tenido que salir a hablar públicamente para calmar a la afición del club blanquivioleta, molesta con los polémicos arbitrajes que han tenido a lo largo del campeonato de LaLiga.

"Hemos recibido una charla informativa para quitarnos dudas y saber que no somos víctimas de una conspiración. Sabemos que el VAR viene para ayudar. Apoyamos y no nos quejamos", aseguró el ex jugador del Barcelona y Real Madrid, entre otros, en una improvisada rueda de prensa realizada este viernes. "No es cierto que el VAR va a quitar todas las dudas que tenga el fútbol. Es cierto que los errores claros estarán más vigilados", agregó.

La última polémica en la que se vio envuelto el Valladolid tuvo lugar en el Ciutat de Valencia el pasado fin de semana. Jaime Latre, ayudado por la revisión del VAR, anuló un gol de Oscar Plano en el minuto 48 que significaba el empate del Pucela ante el Levante. El árbitro, advertido por Hernández Hernández, no dio validez al tanto por un supuesto fuera de juego posicional de Enes Ünal por estar en la trayectoria del remate, lo que generó la protesta de los futbolistas del Valladolid.

Cabe señalar que, este viernes, Carlos Clos Gómez, director del proyecto VAR en España, visitó las instalaciones del Estadio José Zorrilla y se reunió con la primera plantilla blanquivioleta con el videoarbitraje como tema de debate. El presidente de la entidad, Ronaldo, también estuvo presente.

La reunión informativa, que según el Valladolid no se celebró al inicio de la temporada por cuestiones de agenda y de planificación del inminente inicio de la competición, sirvió para repasar los supuestos en los que puede y debe entrar la asistencia por videoarbitraje. También para que los blanquivioleta plantearan sus dudas e inquietudes respecto a la aplicación del VAR en sus primeros meses de vida en LaLiga.

En las últimas horas, el entrenador del Valladolid, Sergio González, había asegurado que Ronaldo "está igual de preocupado y tiene la misma rabia interior que nosotros".