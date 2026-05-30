Ronald Koeman revela: estos dos factores son decisivos para su futuro en la selección holandesa

Ronald Koeman aún no ha decidido su futuro como seleccionador de Países Bajos. Así lo afirmó en el programa «Evers & Co» de Radio 538.

Su contrato con la KNVB vence el 31 de julio y, como señaló el director Nigel de Jong, las conversaciones se retomarán tras el Mundial.

La KNVB quiere que se quede, pero el seleccionador aún no se ha decidido. «Para mí no hay ninguna vacante», afirmó De Jong, «estoy muy satisfecho con Ronald y con la dinámica del grupo».

Koeman asegura que su decisión dependerá de dos aspectos: «La salud de Bartina (su esposa) y el rendimiento en el Mundial. Después, escucharé a la KNVB y a mí mismo».

Bartina, su esposa, lleva tiempo luchando contra un cáncer de mama crónico con metástasis hepáticas, aunque los últimos tratamientos han surtido efecto.

De momento, la enfermedad está estable, así que Koeman viajará a Estados Unidos el mes que viene. El 3 de junio, la selección holandesa jugará su último partido de despedida contra Argelia y al día siguiente volará a América.

Preguntado de nuevo sobre su futuro tras el Mundial, se mantiene ambiguo: «Aún no he tomado una decisión definitiva».