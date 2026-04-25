Ronald Koeman recibe un mensaje claro de un veterano: «Por supuesto que quiero ir al Mundial»

Georginio Wijnaldum aspira a jugar el Mundial del próximo verano. Así lo ha revelado el internacional, con 96 partidos a sus espaldas, en una entrevista con De Telegraaf.

A sus 35 años, está brillando en el Al-Ettifaq: en 29 partidos ha marcado quince goles y dado seis asistencias.

El veterano lo tiene claro: «Por supuesto que quiero ir al Mundial. Haré todo lo posible para tener una oportunidad».

«No es la situación más fácil. Ahora llevo año y medio jugando en mi posición habitual en el Al-Ettifaq y estoy en plena forma. Con Steven Gerrard jugaba por delante de la defensa; tras su marcha, soy el centrocampista que quiero y puedo ser», afirma Wijnaldum.

«Se necesitan jugadores que tiren del carro y que lo empujen. Aporto mi experiencia del Mundial de 2014».

El centrocampista considera injusto que lo descarten por jugar en Arabia Saudí. «Los seleccionadores de Brasil y Portugal sí observan esta liga. Con todo respeto: la Saudi Pro League es más fuerte que la Eredivisie. Si un jugador de la Eredivisie tuviera mis números, ¿entraría en el radar de la selección? Sé que estoy bajo la lupa y que debo aportar más; tengo que lidiar con eso».

Wijnaldum ha disputado 96 partidos con la selección holandesa, en los que ha marcado 28 goles y dado 9 asistencias.