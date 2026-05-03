Ronald Koeman reacciona en directo a la nueva lesión de un delantero candidato a la selección holandesa

El seleccionador Ronald Koeman se pronunció el domingo en «Studio Voetbal» sobre la nueva lesión de Emmanuel Emegha. El delantero del RC Strasbourg tuvo que abandonar el partido contra el Toulouse por una lesión en el tendón de la corva. Koeman calificó la noticia de «dolorosa» y confirmó que el exjugador del Sparta de Atenas era candidato para el Mundial.

Emegha arrastra lesiones toda la temporada, por lo que, pese a ser capitán, se le ha gestionado con precaución. El domingo, el técnico Gary O'Neil le lanzó al campo solo diez minutos antes del final.

En ese breve tiempo, se lesionó. O'Neil confirmó que Emegha se perderá la vuelta de las semifinales de la Conference League ante el Rayo Vallecano, y en Francia se teme que su regreso se retrase.

Por ello, sus opciones de ir al Mundial parecen remotas. «No es casualidad que lo llamara el viernes al mediodía», explica Koeman. «Queríamos volver a verlo para confirmar si estaba en condiciones de ir al Mundial».

«Me dijo que no iba a ser titular, jugó unos diez minutos y se volvió a lesionar. Me enteré después, ni lo sabía».

El analista Pierre van Hooijdonk lo califica de “muy amargo”, pues Emegha aporta “otras cualidades” respecto a sus competidores: “Mucho juego en profundidad, velocidad y fuerza física”. Koeman asiente: “Pero también es una temporada con muchas lesiones”.

«Es doloroso prepararse para una fase final, tener opciones de participar y volver a lesionarte. Le pasa a él y a otros jugadores. Si te lesionas un músculo ahora y te pierdes cinco o seis semanas, por desgracia te quedas fuera de la fase final», afirmó Koeman.