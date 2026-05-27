Ronald Koeman ha anunciado la lista de 26 jugadores de la selección holandesa para el Mundial. Memphis Depay, que el fin de semana jugó sus primeros minutos con el Corinthians tras lesionarse, parece en condiciones. También entra Jurriën Timber, aún lesionado.

En las últimas semanas se habló sobre todo de los jugadores que no estaban al 100 %. Timber no juega con el Arsenal desde el 14 de marzo, y Memphis y Justin Kluivert siguen recuperando ritmo. Aun así, los tres entraron en la lista.

La concentración de tres días en Zeist permitió a Guus Til, Luciano Valente, Kees Smit, Mark Flekken, Quinten Timber y Noa Lang mostrar su nivel; finalmente Til, Lang, Timber y Flekken fueron incluidos, mientras que Smit y Valente se quedaron fuera. Tampoco viajará al Mundial Jeremie Frimpong.

Lutsharel Geertruida se queda fuera, mientras que Crysencio Summerville y Wout Weghorst sí están incluidos.

Holanda debutará en la fase de grupos el 14 de junio ante Japón, y luego se medirá a Suecia y Túnez. Antes, jugará amistosos contra Argelia y Uzbekistán.

Este miércoles, a las 14:45, Koeman explicará sus decisiones en una rueda de prensa que se podrá seguir en ESPN.

Convocatoria completa de la selección holandesa para el Mundial

Porteros: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion).

Defensas: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter de Milán), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).

Centrocampistas: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique de Marsella), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion)

Delanteros: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (AS Roma), Tijjani Reijnders (Manchester City), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax).