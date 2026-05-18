Quilindschy Hartman, Ian Maatsen, Devyne Rensch, Emmanuel Emegha y Sven Botman aún pueden integrar la selección holandesa que irá al Mundial. Según el Algemeen Dagblad, están en la lista preliminar de cuarenta jugadores.

El seleccionador Ronald Koeman anunciará la lista definitiva el miércoles, dos días más tarde de lo previsto.

«Al tomarnos dos días más, nos aseguramos de que todos los jugadores que vayamos a seleccionar hayan salido bien parados de la fase final de la liga», explicó recientemente en un comunicado de prensa. «Además, nos permite observar y evaluar en Zeist a varios candidatos durante los entrenamientos del 25, 26 y 27 de mayo».

De esos cuarenta, catorce quedarán fuera, pues la lista definitiva debe tener 26 futbolistas.

El AD revela que varios de ellos cuentan con pocos partidos internacionales, pero aún así aspiran al Mundial: Hartman (5), Maatsen (1), Rensch (2), Emegha (2) y Botman (0).

Destaca Botman, que aún no ha debutado, aunque ya fue convocado en 2020 y 2023.

El Mundial arranca para Holanda el 14 de junio ante Japón, seguido de los duelos con Suecia (20 de junio) y Túnez (noche del 25 al 26).