Ronald Koeman conocerá la situación de Memphis Depay justo antes de anunciar la lista para el Mundial

Memphis Depay volvió a jugar con el Corinthians el domingo por la noche. El delantero, ausente dos meses, disputó media hora ante el Atlético Mineiro. Zakarya Labyad marcó el único gol de la victoria por 1-0.

Memphis no fue titular; Yuri Alberto, quien a los cinco minutos habilitó a Gustavo Vernes, que falló ante el portero, ocupó su lugar en el ataque.

A la hora de juego reemplazó a André Luiz, tras perderse ocho partidos por lesión y con la incertidumbre de llegar al Mundial.

El máximo goleador de la historia de Holanda buscaba mandar un mensaje a Ronald Koeman. En los últimos 30 minutos Memphis tocó mucho balón y, con sus desmarques, complicó a la zaga rival. ESPN ya había anticipado que jugaría unos minutos.

En el 88, llegó el liberador gol de Labyad: centro alto de Matheuzinho y remate potente del marroquí, que controló con la bota y batió al portero para dar la victoria.

Para el delantero era clave recuperar el ritmo, pues Koeman había dicho en marzo que solo lo llevaría al Mundial si estaba en forma; después cambió de idea y admitió que un Memphis a medio gas también podría servir.

Tras una lesión en el muslo que lo marginó desde marzo, Memphis espera convencer a Koeman de que está en condiciones de integrar la selección holandesa para el Mundial. El técnico anunciará su lista el miércoles.

