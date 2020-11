Ronald Koeman confirma la información de Goal: "Ficharemos si hay posibilidades"

El técnico azulgrana confirma que intentará realizar incorporaciones en enero pero sólo será posible si hay ventas.

Mundo Deportivo y Sport dieron a conocer el martes a última hora un avance de la entrevista a Ronald Koeman que ambos medios publicarán el miércoles. El entrenador del , entre otras cosas, confirma la información de Goal del martes por la mañana según la cual el club azulgrana no modificará sus planes en el mercado de invierno tras la lesión de Ansu Fati e intentará fichar tanto a Memphis Depay como a Eric García en la medida que sea posible, esto es, si antes hay ventas.

Lesión de Ansu Fati

"¿Un golpe duro? Sí, lo es. Nos faltará por un tiempo un jugador bueno, de banda, que pude jugar de ‘9’ y que ha demostrado tener rendimiento pero hay que aceptarlo y asumirlo, hay que dar oportunidades a otros jugadores. Ojaládentro de poco se ponga bien y se recupere de su operación".

Planes de mercado

"Con Ramon Planes siempre hablamos del futuro, de qué podemos fichar y dónde necesitamos más, pero sabiendo el momento del club económicamente no se puede pedir mucho, ya he dicho varias veces que nos falta. Si hay posibilidades, intentaremos buscar fichajes, sí".

Messi

"Cuando llegué, me dijeron que Messi estaba descontento. Hablamos en su casa. Me explicó sus razones y yo fui sincero, le dije que yo lo único que puedo cambiar son las cosas del fútbol; el sistema de juego, su posición en el campo, su importancia en el equipo. Pero las cosas que él había tenido con el club yo no podía cambiarlas; Messi me ha demostrado ser una persona que quiere ganar cosas, ser el mejor, y seguir siendo el mejor, aunque haya tenido sus problemas con el club; hoy en día, el Barça ha sido, es y va a ser mejor equipo con Messi que sin Messi".

Aulas asegura que Depay "seguirá hasta el final"

Por otra parte, también ha hablado Jean-Michel Aulas, presidente del . En declaraciones a RMC ha explicado que "fui el primero en decirle a Memphis Depay que no iría al Barcelona pero nadie me escuchó". Según el máximo responsable del club francés, Depay no saldrá del club en invierno. "Es imprescindible que esta temporada sea un éxito así que se quedará hasta el final" insistió.