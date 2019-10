Ronald González: "Si tengo que aplicar la mano dura así será"

El nuevo entrenador de Costa Rica habló después del empate 0-0 ante Curazao y aseguró: "Ya tengo un diagnóstico para poder tomar decisiones".

no tuvo un buen renidmiento ante Curazao y el entrenador Ronald González habló con la prensa después del empate sin goles para contar sus sensaciones y el trabajo que tendrá que hacer de cara al futuro.

“El resultado no es bueno, no nos vamos a engañar, pero con tres entrenamientos no iba a cambiar la forma de jugar de la Selección, con más tiempo de trabajo sé que vamos a crecer”, declaró el técnico. Y agregó: “No fuimos profundos en el primer tiempo, carecimos de movilidad, en el segundo mejoramos pero nos faltó dar el puntillazo final”.

Haciendo un balance sobre los dos partidos de la Liga de Naciones, González analizó: “Queríamos más, pero sabíamos que no sería fácil. Dentro de las conclusiones hay cosas buenas, estoy tranquilo con lo que quiero, ya tengo un diagnostico para poder tomar decisiones y trabajar".

"En caso de que tenga que aplicar la mano dura así será, de eso no tengan dudas, soy consciente de la responsabilidad de asumir este puesto, de que el prestigio es muy alto”, concluyó.