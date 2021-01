Ronald Araújo, de becario a jefe de la defensa del Barcelona en apenas cinco meses

El central uruguayo crece en cada partido que disputa y hoy sus números le presentan como uno de los indiscutibles del cuadro azulgrana.

Cuando tras el último partido del Barcelona en 2020 Ronald Araújo corrió, raudo y responsable, hacia las cámaras de televisión para asumir individualmente la culpa por el empate que el cuadro catalán acababa de sufrir ante el Eibar en el Camp Nou tras un error suyo demostró que la camiseta azulgrana no le viene ni de lejos grande. El uruguayo exhibió la misma seriedad y sobriedad en su discurso que ofrece en el terreno de juego y no regateó responsabilidad alguna tras el tropiezo. Es decir, aun a riesgo de que Ronald Koeman le reprobara en público, optó por dar la cara consciente de que su fallo había herido al barcelonismo y a sus aspiraciones, pero no más que a él mismo.

"Asumo la responsabilidad del error en el gol" comentó entonces el uruguayo, ya consolidado como indiscutible titular junto a Clément Lenglet, aunque está por ver si no ha pasado ya por delante del francés por lo que el regreso de Gerard Piqué, previsto para dentro de tres meses si nada se tuerce, determinará si Araujo no es ya el segundo central del Barcelona y, por ende, el acompañante habitual del defensa catalán cuando se recupere de su lesión. Eso es lo que ha logrado Araújo en los cinco meses que lleva como jugador del primer equipo. Hoy, y volvió a demostrarlo ante el Rayo Vallecano, su presencia en el once es innegociable para Koeman.

Según el técnico holandés, "es joven pero ya ocupa una plaza importante" en un primer equipo en el que debutó hace menos de año y medio. Koeman, conocedor como pocos de la demarcación de Araújo -incluso lucía el mismo dorsal que hoy Araújo en los seis años que estuvo a las órdenes de Johan Cruyff en el Barcelona-, le ha dado bola consciente de que, más allá de sus cualidades futbolísticas, ofrece un perfil psicotécnico muy escaso en el vestuario azulgrana. De moral genuinamente inquebrantable, el charrúa puede acabar ocupando un rol parecido al que, salvando las distancias, presentaba el mismísimo Carles Puyol.

Araújo, el cacique de la defensa azulgrana

Porque Araújo ya manda y si el Barcelona ha descartado incorporar a Eric Garcia durante el mercado de invierno es, en buena medida, por el buen hacer del ya flamante internacional uruguayo. Ante el Rayo demostró que tanto sirve como muro defensivo como iniciador del juego de ataque. Con 11 recuperaciones y 2 remates bloqueados fue el futbolista azulgrana que más balones cazó para su equipo y, a la vez, fue el jugador que más pases intentó en todo el partido, alcanzando un envidiable 87% de precisión que le convierten en pieza imprescindible del equipo, más sin Piqué.

No contento con ello, hasta se prodigó en ataque y a punto estuvo de ver puerta como ya hiciera ante el Valencia, un tanto que salvó el empate para los barcelonistas. Su buen rendimiento da la razón al secretario técnico, Ramon Planes. Fue él quien dio el visto bueno a la incorporación del central procedente del Boston River uruguayo en una decisión no exenta de riesgo tras los fracasos con Marlon Santos e Igor Gomes de sus predecesores y que pone en valor el ojo certero de Planes, responsable también de otra firme promesa como Pedri González. Esos son los mimbres sobre los que el Barcelona buscará reconstruirse tras tres lustros dorados y ni duda cabe de que con Araújo será todo mucho más fácil y sólido.