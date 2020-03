Roman Zozulia: "Era fascista, me convertí en nazi y pronto me llamarán maricón"

El delantero ucraniano del Albacete concedió una entrevista a un medio de su país tras el empate ante el Rayo Vallecano; su frase, repudiable.

Roman Zozulia, jugador del Balompié, ha concedido una entrevista a un medio de comunicación de después del empate contra el . En ella, el futbolista del club manchego ha dejado una frase repudiable en la que aseguró que pronto le llamarán "maricón".

Tras el partido jugado el sábado pasado en el Carlos Belmonte, y que acabó con empate 1-1, Zozulia se refirió a los gritos que recibió de parte de la afición madrileña en el partido de la primera vuelta. "Cuando todo comenzó yo era un fascista. Luego comenzaron a revisar mi facebook y me convertí en nazi", empezó diciendo en declaraciones para Football Hub.

Y remató: "Recientemente me llamaron racista y hoy no escuché pero me dijeron que me gritaron 'comunista'; la gente no se aclara. Pronto dirán que soy maricón. Maricón es gay en español. Ya lo estoy esperando".

Cabe recordar que, en Vallecas, en el compromiso de la primera ronda jugado en diciembre de 2019, el encuentro fue suspendido por insultos a Zozulia. De hecho, el juego continúa sin fecha de reanudación (restan disputarse los últimos 45 minutos).