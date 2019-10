Rodrygo y Fede Valverde, los ases en la manga de Zidane funcionaron en el Galatasaray - Real Madrid

El brasileño y el uruguayo hicieron un buen partido ante el Galatasaray a pesar de que no estaban en las quinielas para entrar en el once.

El sigue con vida en la UEFA tras lograr una victoria balsámica ante el Galatasaray en Estambul. Los merengues, que llegaban con muchas bajas y sólo un punto en su casillero, se repusieron y sacaron la victoria por 0-1 e incluso hicieron méritos para que el triunfo fuera más holgado.

Además, muchos nombre propios como el de Kroos, autor del gol de la victoria, o el de Courtois, con tres paradas salvadoras, salen reforzados pero también los de Fede Valverde y Rodrygo, las dos novedades que introdujo Zidane en el once y que cumplieron a las mil maravillas en una noche complicada.

Valverde se fajó junto a Casemiro y entre ambos robaron nada menos que 20 balones, 7 el uruguayo y 13 el brasileño. Además,el centrocampista no desentonó en la entrega con 44 pases y un 80% de acierto en los mismos y 2 de ellos que acabaron originando ocasiones. Zidane no ocultó su satisfacción por su actuación."Valverde está jugando bien, es un buen chico y me alegro por él", resumía el técnico.

Aún más sorprendente fue la titularidad de Rodrygo Goes, que se adelantó a Vinicius o James Rodríguez para ocupar el puesto de Gareth Bale en el once "Zidane me pidió que disfrutara y que cumpliera con mis funciones defensivas. Me enteré hoy mismo. Estoy muy feliz y muy contento por la oportunidad. Estoy viviendo un sueño", aseguró tras el duelo.

"Son cosas de entrenador", aseguraba un Zidane que se la jugó con el joven ex del Santos y acertó. Rodrygo desbordó a menudo por su banda con un desparpajo impropio de su edad y en un escenario tan exigente como la Champions, disparó 2 veces a puerta y se fajó a nivel defensivo como le pidió su entrenador con 8 recuperaciones y 2 entradas. Dos apuestas ganadoras de Zidane, que mostró su mano de entrenador el día que se jugaba el puesto.