Rodrigo Muñoz dio las primeras pistas sobre su retiro

El arquero uruguayo se siente muy cómodo en Paraguay y aún tiene varios meses de contrato con Cerro Porteño.

Rodrigo Muñoz, de 38 años, habló de las ideas que rondan en su cabeza, de cara a su retiro como futbolista profesional.

El ‘Popi’ llegó a Asunción hace ocho años y la adaptación familiar fue tal que piensan quedarse a vivir en tierras guaraníes, incluso tras colgar los guantes de arquero.

“La idea familiar es quedarnos a vivir acá", comentó Muñoz en una entrevista reciente con la AM970.

El artículo sigue a continuación

Más equipos

Pero sus últimos partidos no serían en , sino en el equipo que lo vio nacer como futbolista.

"No me puse fecha de retiro. Quiero jugar hasta que el cuerpo dé y aporte algo al equipo, hoy en día no me puse fecha. Me gustaría ir a Cerro, a retirarme cuando me llegue el día", reveló el arquero que defendió los colores de Nacional de Montevideo por cuatro temporadas.

Con estas declaraciones, en el Club Atlético Cerro pueden empezar a prepararse para contar de nuevo con uno de los mejores arqueros uruguayos de su generación.