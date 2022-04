Campeón de América con Argentina y fichaje estrella del Atlético de Madrid, Rodrigo Javier De Paul (Sarandí, Argentina, 1994) ha concedido una entrevista en exclusiva a GOAL en la previa del duelo de cuartos de final de Champions League ante el Manchester City de Pep Guardiola. En la charla, De Paul explica el cambio radical de los colchoneros, la unión del grupo y la confianza infinita en Cholo Simeone. El “5” del Atleti también comentó las posibilidades de Argentina en el Mundial de Qatar, analizó el buen momento de la albiceleste y elogió a su capitán, amigo y mejor socio, Lionel Messi. Esta ha sido la charla:

Ya son varios meses en LaLiga y en Madrid. Suficiente tiempo de adaptación. ¿Es el Atlético de Madrid realmente el club que tenía en la cabeza cuando fichó?

“Sí, la verdad es que el Atlético de Madrid es muy grande, mueve mucha gente, esta pasión es lo más lindo que tiene y, la verdad, estoy muy contento de estos primeros meses aquí”.

Pasó la mala racha del equipo, pero ahora todo parece ir mejor. ¿Son dinámicas?

“La temporada personalmente tuvo procesos peores y mejores, es la dinámica del fútbol, pero ahora llego a estos últimos meses mejor física y anímicamente. Con muchas ganas. Es un poco lo que le pasa al equipo. Este equipo ahora se siente muy bien y con confianza. Tenemos ganas. Tenemos mucha ilusión en todo lo que viene”.

En lo individual, parece más cómodo en el campo de juego. ¿Lo percibe así?

“Es la dinámica, viste, cuando las cosas van bien, lo bueno se ve más y las virtudes se potencian y cuando la cosas van mal pues entonces la gente lo ve todo negativo. Personalmente siempre lo he tenido claro. Tenemos las cosas claras y ahora me encuentro mejor, porque siempre supe que todo depende de mí”.

“Había dos caminos: unirse o generar grietas, y el grupo se unió”



El grupo se unió en la dificultad y ahora todo ha cambiado para bien. ¿Por qué?

“En los momentos malos que tuvo el equipo, a veces pasa en fútbol, si conoces los grupos y los vestuarios, hay dos caminos, unirse o escuchar esas voces críticas y generar las grietas que te pueden perjudicar y la negatividad. El equipo se unió, estuvo más fuerte que nunca y esa base es lo que nos permitió crecer, mejorar, sacar la eliminatoria de Champions en Manchester. El grupo se unió y al margen de algunos resultados negativos, nos sentimos entrenando con alegría, con buena dinámica y esa unión es la que ahora está funcionando”.

“Dudar de Simeone es una locura. Él maneja el barco y en ese barco estamos todos”

No hace demasiado los resultados eran malos y se dudaba de Simeone. Ahora la gente se sube al barco de nuevo, pero ¿cómo se vivió eso desde dentro?

“Dudar del Cholo Simeone es una locura. Es uno de los mejores entrenadores del mundo, tiene las cosas muy claras. Y cuando las cosas no salen bien es cosa de todos y cuando salen bien, también. Esto es un club, un equipo. En las buenas y en las malas todos sabemos que tenemos nuestras responsabilidades. Sabemos que Simeone es la cabeza de este equipo, el que maneja este barco y en ese barco estamos todos. Creemos mucho en lo que nos dice y sobre todo, por la forma de transmitir que el Cholo tiene”.

“Ante el City espero una eliminatoria bastante larga”

Simeone siempre dice eso de que “si se cree y si se trabaja, se puede”, pero ahora llega un duelo trascendental contra el Manchester City. ¿Será un duelo de estilos?

“Crecer y trabajar, nadie lo hace como nosotros, con todo el respeto del mundo para el resto de equipos. Creemos y trabajamos mucho en lo que hacemos. En la idea y en la forma de ver el fútbol que tiene este equipo. Va a ser un lindo duelo. Ellos nos van a estudiar muy bien y nosotros les estudiaremos a ellos. Tendrá mucho que ver el carácter y la personalidad en el campo para poder ganar y destrabar esos duelos uno contra uno que habrá en el campo. Va a estar bueno. Va a ser una eliminatoria dura, creo que bastante larga, porque entiendo que allí no se decidirá nada y traernos un buen resultado de allá nos puede dar muchas oportunidades”.

Habrá "invasión" de hinchas del Atlético en Manchester, como en Old Trafford. ¿Lo mejor del Atleti son sus aficionados? ¿Tan importantes son para el equipo?

“Seguro. No sé si vos estuviste en Manchester, pero quien estuvo lo sabe. La pasión con la que lo vivieron fue increíble. No sé cuantos aficionados había en el campo, creo que tres mil, pero no pararon de cantar en todo el partido, no pararon de hacerse sentir en el campo de los ingleses y eso a nosotros nos dio mucha fuerza. El día anterior sentimos un clima algo hostil, pero ese día se respiraba un aire a Atlético de Madrid increíble. Viendo lo que había en el campo, sabíamos que íbamos a jugar bien y que íbamos a pasar precisamente por esto, por la gente”.

Hablemos de Argentina, del sorteo del Mundial. En un grupo con Polonia, México y Arabia Saudí, Argentina debería ser favorita para pasar….

“Es una Copa del Mundo y están las mejores. Es un grupo difícil. Los tres rivales que tendrá Argentina tienen distintas maneras de jugar y estilos diferentes, nos tendremos que ir adaptando. Tenemos mucha ilusión, por el recorrido hecho después de 2018, en estos cuatro años se han hecho las cosas super bien, estamos todos juntos, con el entrenador lo mismo, se ganó una Copa América, 31 partidos sin perder…Vamos con ilusión, pero con una ilusión medida porque hay siete u ocho candidatos, pero vamos con ilusión, sabiendo que sólo un país puede ser campeón del mundo. Intentaremos llegar hasta el último día. Sobre todo, porque le queremos dar eso al aficionado. Tenemos que dar ilusión a un país en el que siempre hay más cosas negativas que positivas. Con darle eso a la gente, ganamos”.

“Messi está a otro nivel, le va la cabeza más rápido que a cualquier ser humano”

Se habla mucho de la sociedad De Paul-Messi. Este será el quinto Mundial de Lionel y quizá el último. ¿Sería el cierre perfecto acabar como campeón del mundo?

“Primero, que a Messi no le hace falta nada más por todo lo que le ha dado al fútbol para ponerlo ahí, arriba del todo. No tengo mucha opinión de lo que le está pasando en París, porque no vivo el día a día, pero si te puedo hablar de lo que él hace en la selección. Es feliz con Argentina. Es nuestro líder, lo seguimos. Ahora seguramente hablará con nosotros, él lleva cinco Mundiales y nos dará consejos, una palabra de aliento, porque como vos dijiste ya son cinco Mundiales y la experiencia en estos momentos pesa. Ojalá Messi lo disfrute y no lo padezca. Ojalá salga bien, veremos si es su último Mundial o no, eso ya lo decidirá él. Realmente él puede seguir jugando hasta que él quiera, porque está a otro nivel, la cabeza le va más rápido que a cualquier ser humano, así que intentaremos todos hacerle disfrutar de esta Copa del Mundo y si llegamos al último día pues todavía mejor”.

“Simeone y Scaloni saben cómo hablar con el jugador”

¿Hay paralelismos entre cómo motiva Scaloni y cómo lo hace Simeone?

“Sí, un poco la dinámica del fútbol. Cuando estás arriba sabes que en algún momento eso se termina y cuando las cosas van mal, trabajando también se sale. Haciendo las cosas bien todo va mucho mejor. Cuando las cosas van mal, es cierto que ambos, Scaloni y Simeone, tienen mucha personalidad. Son mucho de hablar con el jugador. En ese sentido son muy parecidos, pero el Cholo con más experiencia lógicamente. Por ahí los dos han sido jugadores, conocen el vestuario y saben cuándo tienen que hablar o cuándo es el mejor momento para transmitir su mensaje. Scaloni y el Cholo saben cuando hablar con el grupo, cuándo no o cuándo es el momento para una charla individual. En el Atlético de Madrid fue clave saber interpretar cuando había que hablar en grupo, cuando en individual, porque esa, sin duda, fue la manera de despertar cositas que faltaban”.

¿Alguna promesa que hacer si acaba siendo campeón del mundo?

“Haría muchas locuras, pero prefiero no decirlas. Nosotros como jugadores tenemos que hacerle entender a la gente que ganar una Copa del Mundo no es nada fácil. Habrá selecciones que son muy fuertes. Me estaría equivocando si me pongo aquí a hablar promesas de qué voy a hacer si salgo campeón. Sí que vamos con ilusión, vamos a dar todo por cumplir el objetivo, pero hay que ir con cautela, pasito a pasito".

Siempre se ha comentado que es muy importante en su vida, dentro y fuera del campo, el ámbito familiar pero ¿qué papel jugó en su carrera la figura de su abuelo?

“Me acompañó toda mi adolescencia. Teníamos una relación muy cercana, prácticamente estuvo conmigo todos los días de mi juventud. Mucho tiempo juntos. Cuando yo soñaba llegar a ser jugador de fútbol. Cuando él se va, es como que se va el cabeza de mi familia. A partir de eso hago un “click” en mi cabeza y a partir de ahí yo decido poner de mi parte mi ilusión y mi sueño para darle un mejor bienestar a mi familia. Con el paso del tiempo, de todo lo que conseguí, a nivel individual, de club, de selección, siempre me queda esa cosita de que a mi me hubiese gustado que mi abuelo hubiera podido disfrutar de todo eso y verlo, en base a mi esfuerzo y sobre todo a lo que él siempre me ayudó, pero bueno, sé que él está siempre ahí presente”

Rubén Uría / Juan Jiménez