Rodrigo De Paul, el capitán sin cinta: Tenemos que tratar a nuestros países vecinos de la mejor manera"

Ante la ausencia de Lionel Messi, que no fue convocado para que complete su recuperación en París, la cinta de capitán la llevó otro histórico como Ángel Di María. Sin embargo, hay un jugador de la nueva camada que construye en silencio un liderazgo que, cuando Leo y el Fideo decidan ponerle fin a su carrera, seguramente lo deje con la capitanía: Rodrigo De Paul.

Porque a su soberbia actuación dentro de la cancha, donde agotó su energía recorriendo cada metro de la cancha, esta vez le sumó una conferencia de prensa magistral, con absoluta altura para narrar todo lo que padeció la delegación desde su llegada a Calama.

"Con respecto a lo que pasó en la previa, solo decir que en Argentina tenemos que tratar a nuestros países vecinos de la mejor manera. Las cosas se podrían haber hecho de otra manera. Tratamos de brindar nuestra mayor predisposición", comenzó explicando el jugador del Atlético de Madrid.

Y a la hora de narrar lo ocurrido, detalló que luego del conocido episodio del aeropuerto, donde "estuvimos tres horas sin poder ir al baño", afirmó que "cuando llegamos al hotel, en las habitaciones hacía 32°, no andaba el aire acondicionado. Abrimos las ventanas y había sonido de sirenas, muchos no pudieron dormir. Esta mañana no teníamos agua. No digo si está bien o mal, cada uno lo evaluará".

Por último, luego de ponderar el gran trabajo de un equipo que sostiene un invicto de 28 partidos, no se olvidó de las ausencias: "Queremos mandarle un saludo muy grande a Buendía, a Scaloni, a Aimar, a Mac Allister. Ellos querían estar pero el COVID no los dejó. Sin embargo, este triunfo también es de ellos".