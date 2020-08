Rodri: "El Real Madrid es más que un equipo, ni ganando 4-0 te puedes relajar"

El centrocampista del City, con pasado colchonero, no esconde la rivalidad y las ganas que le tiene a los blancos pero advierte de su potencial.

Rodri Hernández compareció en rueda de prensa antes de que su reciba al en el partido de vuelta de los octavos de final de la y en la que los ingleses defenderán el 1 a 2 logrado en febrero en el Santiago Bernabéu.

Confianza

"Seguro que estamos bien y confiados en nosotros mismos, tenemos muchas ganas del partido. Ha pasado mucho desde el último partido pero hemos estado pensando en el Madrid. Sabemos que será duro".

Perspectivas

"Tenemos oportunidades. Si hacemos un gran partido mañana será más, el equipo está preparado y en buena dinámica, tendremos nuestras ocasiones. Será duro, pero pensamos en ganar el partido. No pensaremos en el resultado de la ida cuando salgamos a jugar".

Estrategia

"Batir a un equipo así da felicidad, pero queremos ganar la Champions y para eso hay que ganar todos los partidos. No podemos poner el foco solo en mañana. La confianza en el equipo es ganar la Champions y ese es nuestro objetivo. Hemos de ir paso a paso, primero tenemos este increíble partido. No solo queremos ganar al Madrid, tenemos hambre".

Objetivos personales

"Mi objetivo es ganarlo todo. Queremos hacer una buena temporada ganando esta Champions. Es nuestro sueño y en eso nos enfocamos. Nos quedamos cerca los otros años. Es el gran objetivo que tenemos ahora y lo pelearemos hasta el final".

Balance

"Individualmente ha sido año increíble. Lo que he crecido, mejorado... Me he desenvuelto bien en este equipo. Estoy contento, pero se que lo mejor está por venir. Tenemos que seguir aprendiendo y mejorando, porque en los próximos años este equipo hará cosas grandes. No es fácil jugar aquí, pero para mi es un sueño y hay que seguir creciendo".

El Real Madrid

"Tengo el mismo sentimiento. Son más que un equipo. Tienen esa forma de jugar en la que nunca te puedes relajar, ni ganando 4-0. Tienen una gran personalidad para tener que haber sido tantas veces campeones. Es el gran equipo en esta competición y lo han demostrado. Ahora el fútbol ha cambiado, las diferencias se han reducido y tenemos que mostrar en el campo mañana que somos mejor equipo. Con buen rendimiento, personal y ambición. Si hacemos las cosas bien creo que tendremos un resultado positivo".

Planteamiento

"Depende de como salga el partido. Sabemos de la manera que queremos jugar, ofensiva. Veremos como sale el partido mañana. Estamos enfocados en lo que tenemos que hacer para controlar al Madrid. Será difícil, sufriremos, pero tenemos que tener la mentalidad para sobreponernos. Veremos lo que pasa al final del partido, pero antes del mismo saldremos a ganar".

Mentalidad

"Es muy importante entrar pensando en ganar. Primero jugamos en su campo, ganamos, pero lo más importante es demostrar que somos mejores y ganar la Champions League, no solo este partido. Tenemos que hacer nuestro juego como en el primer partido. Es la única forma de que este equipo tenga éxito".

Casemiro

"Creo que es un pilar fundamental para el Real Madrid porque le atribuye de una cualidad muy necesaria, que es el posicionamiento, solidez y orden táctico. Estos equipos tienen grandes jugadores para resolver partidos pero pocos para mantener el equilibrio. Él lo ha conseguido y por eso es un pilar".

Hazard

"Solo puedo decir que es uno de los mejores del mundo y que lleva mucho tiempo al máximo nivel. Es capaz de decidir partidos. Siempre queremos que estén todos los rivales bien y vengan con todas sus armas. Nos gusta competir contra los mejores, pero decide Zidane. Es un jugador diferente y lo tendremos muy en cuenta si juega".