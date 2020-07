Rocca: "Quiero volver a disfrutar en la cancha con Municipal"

El delantero ya cuenta los días para volver a jugar con los Rojos.

Ramiro Rocca ya tiene un año en Guatemala. Y luego de una primera temporada con Iztapa, equipo con el que conquistó el campeonato de goleo, se marchó a Municipal para el Clausura 2020. El delantero se muestra ilusionado con el reto y ya sueña con defender la camiseta de los Rojos otra vez.

"La llegada a Municipal fue una linda aventura y un gran desafío. Es una gran responsabilidad jugar con el club más grande del país y con una gran afición. Es un sueño y quiero volver a disfrutar en la cancha con la camiseta de Municipal", explicó el experimentado delantero argentino a ESPN.

Rocca, además, recuerda con mucho cariño su paso por Iztapa. “En el primer torneo no me salieron las cosas como esperaba por el clima, el calor y algunas lesiones en Iztapa. Al siguiente torneo me preparé, me solté y salí como goleador del campeonato, algo que fue un sueño”, concluyó.