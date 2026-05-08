Robin van Persie se pronuncia sobre el insólito incidente entre Jeremiah St. Juste y el médico del club

El Feyenoord venció 2-1 al Fortuna Sittard el fin de semana, pero la victoria quedó ensombrecida por el incidente entre Jeremiah St. Juste y el médico del club, Joost van der Hoek. Robin van Persie comentó el suceso en la rueda de prensa del viernes.

En el 77’, el delantero del Fortuna, Paul Gladon, vio la roja directa por una entrada imprudente sobre Timon Wellenreuther. El médico ingresó para atender al portero, pero St. Juste, decidido a mantener la ventaja, lo retuvo con fuerza.

Van Persie habló varias veces con ambos la semana pasada: «Fue muy bien y lo ven con optimismo». El técnico del Feyenoord entiende el revuelo: «También entiendo que, en términos de imagen, no quedara bien».

Tras el encuentro, el técnico restó importancia al episodio: «Vi el final; se estaban abrazando». A su juicio, ambos solo trataban de hacer su trabajo.

Tras hablar con ambos, su opinión no cambió: «Al final, son dos personas con las mejores intenciones que, en plena emoción, tomaron una decisión».

El entrenador calificó el incidente de humano y afirmó haberlo superado. «Seguimos adelante con optimismo. Tanto Joost como Jeremiah lo están llevando bien y, por lo demás, todo ha ido bien», concluyó Van Persie.

El domingo, el Feyenoord puede asegurar el segundo puesto ante el AZ. Si vence al campeón de la Copa, obtendrá el billete para la Liga de Campeones; de lo contrario, se seguirá con interés los partidos de NEC, Ajax y FC Twente.