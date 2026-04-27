Robin van Persie recibe duras críticas como entrenador del Feyenoord

En la sección «Llamada con...», ESPN conversa este lunes con Kees Luijckx. El exdefensa, ahora analista de la liga neerlandesa, opina sobre la turbulenta temporada del Feyenoord.

«Te Kloese se va. Parece un tema delicado para los implicados. Hay una batalla en la cúpula y, desde fuera, es difícil entender qué pasa», afirma Luijckx.

El domingo escuchó a Dirk Kuijt, actual técnico del FC Dordrecht, explicar en Goedemorgen Eredivisie lo complicado que es trabajar allí; de hecho, parecía el candidato ideal para dirigir al primer equipo, pero el proyecto no cuajó.

Ahora, bajo la dirección de Robin van Persie, el equipo lucha por el segundo puesto y por la clasificación a la Liga de Campeones. «Quizá después considere que ya tuvo suficiente. Esta temporada cometió errores, sobre todo en la jerarquía del vestuario, pero trabaja mucho y sabe explicar bien la situación».

Para Luijckx, Van Persie es un entrenador honesto. «No es un político. Trabaja muchas horas en el club, pero a veces se ha pasado de la raya».

El propio Van Persie asegura que no piensa marcharse, y su contrato en De Kuip vence el 30 de junio de 2027.