Robin van Persie no cambia la alineación en su lucha por una plaza en la Liga de Campeones

El Feyenoord, que aspira al segundo puesto en la Vriendenloterij Eredivisie, busca tres puntos en su visita al Fortuna Sittard. Robin van Persie ya confirmó el once de Róterdam, con inicio a las 14:30.
El técnico mantiene el once que venció 3-1 al FC Groningen: Timon Wellenreuther en la portería, Mats Deijl y Jordan Bos como laterales, y Gernot Trauner junto a Tsuyoshi Watanabe en el centro de la defensa.
Givairo Read parecía candidato a la titularidad, pero Van Persie prefiere no arriesgar y mantiene a Deijl.
Thijs Kraaijeveld regresa al centro del campo ante la ausencia de Jakub Moder, mientras que Oussama Targhalline y Luciano Valente completan el trío de centrocampistas.
Tobias van den Elshout vuelve a tener su oportunidad en la izquierda, Anis Hadj Moussa actúa en la derecha y Ayase Ueda lidera el ataque.
Alineación del Fortuna Sittard: Branderhorst; Hubner, Márquez, Kasanwirjo, Dahlhaus; Van Ottele, Brittijn, Duivestijn; Ihattaren, Sierhuis, Limnios.
