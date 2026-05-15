Robin van Persie integra de inmediato al jugador cedido por el Feyenoord en la pretemporada

El Feyenoord cedió once jugadores esta temporada. Robin van Persie tuvo una relación complicada con tres de ellos: Gjivai Zechiël, Ramiz Zerrouki y Calvin Stengs. En la rueda de prensa previa al PEC – Feyenoord, Van Persie anunció que al menos uno de los cedidos que regresan tendrá una oportunidad.

Stengs descendió con el Pisa de la Serie A; sufrió lesiones y los italianos no pagarán los seis millones de la opción de compra. Zerrouki jugó en el FC Twente y quiere quedarse en ese club.

Ahora, Feyenoord y Van Persie deben definir el futuro de varios futbolistas con contrato próximo a vencer o que regresan de cesión. «Tomaremos decisiones conjuntas sobre Gernot Trauner y Raheem Sterling, así que espero a la directiva. El caso de Zechiël es distinto».

Zechiël, cedido al FC Utrecht y con contrato en el Feyenoord hasta 2028, “lo ha hecho bien y tendrá su oportunidad en la pretemporada”, asegura Van Persie.

En marzo, el jugador aseguraba no haber tenido contacto con el club, pero eso cambiará pronto: «Me reuniré con él para repasar la temporada y ver cómo la vivió. Creo que se merece esa oportunidad», concluye el exfutbolista.

El técnico rotterdamés se muestra muy satisfecho con la evolución de Zechiël en la ciudad de la catedral: «Es una historia muy positiva. En realidad, uno espera que alguien lo haga tan bien durante un periodo de cesión», concluye Van Persie.

Zechiël está viviendo una excelente temporada: ha marcado ocho goles y ha dado cinco asistencias en la Vriendenloterij Eredivisie. En declaraciones a RTV Utrecht, afirmó que un regreso al Feyenoord no le disuadiría: «En la élite siempre hay competencia».