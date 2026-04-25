Robin van Persie está muy satisfecho con la colaboración y espera quedarse más tiempo en el Feyenoord

Robin van Persie se mostró muy satisfecho con la colaboración con Dick Advocaat, según declaró en la rueda de prensa tras el partido contra el FC Groningen. Por ello, el entrenador quiere seguir trabajando con él la próxima temporada.

El sábado, en De Kuip, Feyenoord venció 3-1 al FC Groningen y dio un paso más hacia el segundo puesto de la VriendenLoterij Eredivisie.

Desde marzo, el veterano técnico de La Haya actúa como asesor y no se sienta en el banquillo, pero su guía resulta fundamental.

«De hecho, hablo con Dick a diario, incluso cuando no está aquí. Nos llamamos casi todos los días y charlamos de todo un poco», explica Van Persie. «Es exactamente igual que lo que hago con mi cuerpo técnico».

«Dick aporta su punto de vista de manera relajada y divertida, plantea preguntas críticas y participa en el proceso, y eso me encanta», añade. Van Persie ya había señalado a ESPN que el veterano técnico influye mucho en el estilo de juego, que ahora muestra a un Feyenoord más compacto que antes.

«Dick influye, pero también mi cuerpo técnico y los jugadores. Preparamos todas las situaciones y hablamos con los futbolistas sobre lo que deben hacer», añade.

Si dependiera de él, el técnico de La Haya seguiría al frente del segundo clasificado la próxima temporada. «Si por mí fuera, sí. Me parecería muy bien», concluye.