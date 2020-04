Robin Van Persie ejemplificó en Alexis Sánchez el "fallido" proyecto de Manchester United

El ex ariete holandés criticó la política de contrataciones de los "Diablos Rojos" en contraste con el poderoso Liverpool de Jürgen Klopp.

El goleador histórico de , Robin Van Persie, criticó la política de fichajes del y utilizó a Alexis Sánchez para ejemplificar el "fallido" proyecto del equipo de Old Trafford, en contraste con el poderoso de Jürgen Klopp.

Y es que los Diablos Rojos han sufrido un período de transición frustrante, el que ha durado más de lo esperado. Todo desde la partida del legendario Sir Alex Ferguson en 2013. El escocés se retiró después de guiar a los Red Devils a la 13ª corona de la Premier League, pero su sucesor, David Moyes, fue despedido después de solo 10 meses. Louis van Gaal y Jose Mourinho tampoco pudieron restaurar las glorias pasadas durante sus períodos respectivos al mando de los ingleses, pese a gastar una fortuna en varios jugadores de alto perfil.

Mourinho atrajo a Pogba al club, desde la , en un acuerdo de £ 89 millones ($ 110 millones) en 2016, con grandes expectantivas por parte de los seguidores. Desafortunadamente, el ganador de la Copa del Mundo no ha podido cumplir: solo logró mostrar sus habilidades esporádicamente en medio de preocupaciones sobre su actitud y compromiso con el club.

Se hicieron críticas similares al Niño Maravilla cuando completó su fichaje en enero de 2018, desde el . Ole Gunnar Solskjaer finalmente reemplazó al DT portugués y Sánchez fue enviado a préstamo al Inter de Milán cuando el noruego comenzó la reconstrucción. En contraste, los Reeds se han establecido gradualmente como los mejores equipos del fútbol inglés durante el reinado de cuatro años y medio de Klopp en Anfield, mientras que gasta mucho menos que sus archirrivales.

Van Persie, quien fue parte del último equipo ganador del título del United, cree que su antiguo club debería haberse centrado en implementar una "filosofía" de la misma manera que lo hicieron los Rojos, en lugar de correr riesgos innecesarios en el mercado de transferencias.

"Si comparas a Manchester United con Liverpool, tu ves cómo nombraron a Jürgen Klopp y lo mantuvieron en su lugar. Los jugadores que compran tienen que estar en sintonía con su forma de jugar, no con requerimientos de marketing. En Liverpool construyeron el club sobre el proyecto futbolístico de su entrenador; mientras en el United apostaron por nombres de estrellas como Paul Pogba y Alexis Sánchez, para construir su equipo alrededor de ellos", explicó el retirado jugador a The Sun.

En la misma línea, sostuvo que "es una forma de hacer las cosas, pero es arriesgado, ya que todo el equipo se vuelve vulnerable si un jugador de ellos se lesiona o falla en la adaptación".

“Cuando estaba Ferguson no existía nada como redes sociales. El club no hacía tantas cosas comerciales, como ahora”, comentó. “Desde que se fue, lo comercial ha crecido. No digo que sea bueno o malo, solo estoy diciendo que parte del club ha cambiado desde que se fue Sir Alex”, agregó al respecto.

Finalmente, lanzó: "los jugadores tienen que adaptarse a la filosofía del club, no crear una por ellos mismos. La preocupación ahora es ver si Ole Gunnar Solskjaer puede imponer su propia filosofía en el equipo", cerró.