Robin van Persie da una noticia inesperada sobre el futuro de Raheem Sterling en el Feyenoord: «He hablado con él esta mañana y…»

Robin van Persie se muestra satisfecho con la labor de Raheem Sterling en el Feyenoord, tal como declaró en la rueda de prensa previa al partido contra el FC Groningen. Esta semana, el Algemeen Dagblad afirmó que el club ya había decidido no renovar al inglés al final de la temporada, pero el técnico lo niega.

«Para mí, Sterling es un jugador y esta mañana he hablado largo con él», responde Van Persie. «Ha sido una charla positiva sobre los últimos partidos y entrenamientos».

«Le he explicado cómo lo veo como jugador y persona, y le he preguntado cómo se ve en el club. Ha sido una charla agradable», añade.

«Me dirijo a él como jugador y el veredicto final corresponde a otros», añade en referencia a la decisión de continuidad. «Con él sigo el mismo proceso que con cualquier otro; trabajo muy bien con él cada día».

El reportero de ESPN Pascal Kamperman afirma que Sterling ha decepcionado. «¿No lo cree usted también?», pregunta a Van Persie. «Eso es algo entre Raheem y yo», responde.

Mikos Gouka, del AD, afirmó esta semana que el club ya decidió no renovarlo, pero Van Persie lo niega.

«Tomaremos esa decisión más adelante en la temporada», explica. «Veo a Raheem cada vez más en forma y mejorando en los entrenamientos y en algunos momentos de los partidos. Es un proceso que durará hasta el final del curso, así que decidiremos entonces».